Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr reçoit le Directeur général pour la région MENA à la Commission européenne

ALGER — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a reçu le Directeur général pour la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et du Golfe à la Commission européenne, Stefano Sannino, indique mercredi un communiqué du rectorat.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée, mardi, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, Diego Mellado Pascua, le recteur a passé en revue les missions de Djamaâ El-Djazaïr, en tant qu'"institution fédératrice oeuvrant pour la paix religieuse et sociale et l'ancrage du référent religieux national fondé sur le juste milieu", précise le communiqué.

Djamaâ El-Djazaïr est "un espace ouvert sur les valeurs humaines communes et un lieu de rencontre entre les peuples des deux rives de la Méditerranée autour de questions ayant trait à la pensée, à la religion et à la culture", a affirmé M. Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, soulignant "l'importance de construire la confiance pour assurer la pérennité du dialogue escompté, à travers le respect mutuel et la reconnaissance, par les uns et les autres, que chaque nation a ses spécificités culturelles et ses intérêts supérieurs".

Et d'ajouter que "Djamaâ El-Djazaïr est ouvert à la coopération avec les centres de réflexion et de recherche dans les pays de l'Union européenne au service de l'entente mutuelle".

Evoquant les souffrances endurées par le peuple palestinien en proie à l'occupation sioniste, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a appelé les pays du monde à "défendre les causes justes", notamment les causes palestinienne et sahraouie.

De son côté, M. Sannino a salué "le message civilisationnel porté par Djamaâ El-Djazaïr, son discours du juste milieu reposant sur les valeurs humaines communes et ses efforts en faveur d'un dialogue fructueux entre les cultures et les civilisations".

Le responsable européen a indiqué que sa présence en Algérie avait pour but de "renforcer les relations de l'Union européenne avec l'Algérie et les autres pays de la rive sud de la Méditerranée", soulignant que l'Union européenne "s'emploie à développer ces relations au service des intérêts communs".