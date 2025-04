Tunisie: Salon international du livre de Mascate - 500 titres au pavillon tunisien pour faire connaître les multiples facettes du pays et de sa culture

TUNIS/Tunisie — La 29ème édition du Salon international du livre de Mascate s'est ouverte ce jeudi 24 avril et se poursuivra jusqu'au 3 mai prochain, autour du thème "La diversité culturelle, richesse des civilisations". L'événement réunit 35 pays dont la Tunisie, présente avec un pavillon officiel, sous le patronage du ministère des affaires culturelles, avec près de 500 titres, couvrant différents domaines de la pensée, de la littérature, des arts ainsi que des sciences humaines et sociales.

Dans le cadre du renforcement des échanges culturels tuniso-omanais, le ministère des affaires culturelles entend, à travers ce pavillon, mettre à l'honneur le livre tunisien et faire rayonner la production littéraire tunisienne.

Parmi les grands ouvrages exposés figurent les oeuvres complètes de grandes figures intellectuelles tunisiennes telles qu'Abou El Kacem Chebbi, Mohamed Tahar Ben Achour, Mahmoud Messaadi et Mohamed Laroussi Metoui.

Le pavillon présente également un vaste éventail d'ouvrages dédiés à l'histoire de la Tunisie et à son patrimoine culturel mettant en lumière ses nombreux lieux de charme comme Sidi Bou Said, la médina de Tunis, Hammamet ou encore l'île de Djerba. D'autres titres concernent le patrimoine musical, théâtral et cinématographique, offrant ainsi au public à découvrir les multiples facettes de la Tunisie et de sa culture.

Les publications exposées proviennent de plusieurs institutions culturelles rattachées au ministère des affaires culturelles, telles que l'Institut tunisien de traduction, l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), ou encore le Centre des musiques arabes et méditerranéennes "Ennejma Ezzahra". La Direction générale du livre présente également une sélection d'oeuvres littéraires et intellectuelles contemporaines.

Selon la représentante de la direction générale du livre et responsable du pavillon officiel tunisien, cette participation constitue une occasion de faire découvrir les auteurs tunisiens de toutes générations confondues et de renforcer la visibilité de la culture tunisienne sur la scène internationale, à travers la littérature, le théâtre, les arts visuels et le cinéma.