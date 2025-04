Congo-Kinshasa: Journée mondiale du livre - Le créateur littéraire entre innovation et protection à l'ère de l'IA

La Journée mondiale du livre et des droits d'auteur a été célébrée, mercredi 23 avril, à Kinshasa au Centre Wallonie-Bruxelles. Pour marquer cette journée, une conférence-débat a été organisée autour du thème « Le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle : entre innovations et protection des créateurs ».

Un panel constitué d'artistes, d'experts en intelligence artificielle, en droits d'auteur et en droits numériques a modéré cette activité culturelle.

Richard Ali, écrivain et directeur de la bibliothèque de la Délégation Wallonie-Bruxelles Internationale, a mis un accent particulier sur le numérique et l'intelligence artificielle :« Nous avons voulu célébrer cette journée en mettant un point d'honneur sur le numérique et plus précisément sur l'intelligence artificielle. Nous savons qu'actuellement le créateur littéraire recourt à l'intelligence artificielle pour créer et il y a des implications, des enjeux juridiques. On a mis deux heures à réfléchir sur la question ».

Les enjeux débattus ont concerné notamment les implications juridiques liées à ces innovations.

Par ailleurs, une exposition-vente de livres a eu lieu le même jour à l'Institut national des musées de la RDC, sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, toujours pour commémorer la journée mondiale du livre.