Afrique Centrale: Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent la déclaration conjointe entre Kinshasa et l'AFC/M23

Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent la déclaration conjointe dans laquelle le Gouvernement congolais et le M23/AFC expriment leur volonté d'« oeuvrer à la conclusion d'une trêve ».

« Dans le cadre du suivi de la réunion des chefs d'État tenue le 18 mars 2025 entre la République Démocratique du Congo, la République du Rwanda et l'État du Qatar, nous sommes heureux de constater les efforts de collaboration et cette déclaration commune entre la République Démocratique du Congo et le M23 », lit-on sur le compte X du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

L'État du Qatar encourage les deux parties à poursuivre ce dialogue dans un esprit constructif et à oeuvrer pour parvenir à un accord conforme aux aspirations du peuple congolais à la paix et au développement.

Du côté du Rwanda, Olivier Ndahungire, ministre des Affaires étrangères, affirme que :

« cette déclaration conjointe entre le gouvernement de la RDC et l'AFC/M23 constitue un pas important, voire décisif, vers une paix durable à l'est de la RDC, pourvu qu'elle soit mise en application en toute bonne foi ».

Il ajoute que cet élan de paix dans la région inclut d'autres initiatives en cours en avril 2025, dans lesquelles le Rwanda est pleinement engagé.

Enfin, du côté de la Belgique, Maxime Prévôt, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, parle d'une étape cruciale pour mettre fin aux violences :

« Je me rendrai dans la région dès ce vendredi et exprimerai mon plein appui à ces efforts facilités par le Qatar et ceux des organisations régionales EAC et SADC », annonce-t-il.

Le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23 ont publié pour la première fois, mercredi 23 avril, une déclaration conjointe dans laquelle ils expriment leur volonté de « oeuvrer à la conclusion d'une trêve ».

Les deux parties se sont engagées à favoriser l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Elles conviennent que le respect de ces engagements constitue une étape clé vers un dialogue constructif, visant un retour durable à la paix en RDC et dans la région. Cette avancée majeure fait suite à trois semaines de discussions à Doha, sous la médiation du Qatar, une initiative saluée par plusieurs acteurs régionaux et internationaux.