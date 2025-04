Congo-Kinshasa: 26 acteurs de la société civile de Beni formés pour lutter contre la désinformation et les discours de haine

Vingt-six acteurs de la société civile venus de Beni, de Butembo et de Lubero participent, du 23 au 24 avril, à un atelier de formation sur la lutte contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine.

Cette formation est organisée par la section des Affaires civiles de la MONUSCO. Elle vise à outiller les participants afin qu'ils puissent, à leur tour, sensibiliser les leaders locaux aux dangers de ces fléaux, qui sapent le travail des autorités à tous les niveaux, ainsi que celui de leurs partenaires.

Pepin Kavota, président de la coordination des forces vives de la société civile de la ville de Beni, a exhorté les participants à capitaliser les acquis de cette formation :

« La désinformation, les rumeurs, la mésinformation et les discours de haine sont sources de la dégradation du tissu social. Et si on vous a choisis pour venir participer à cet atelier, c'est pour que vous soyez non seulement des formateurs de formateurs, mais aussi pour que les notions que nous allons écouter ici soient matérialisées dans votre vie quotidienne. La société civile étant le pilier le plus important dans la gouvernance, dans la gestion des conflits, vous êtes donc appelés à faire preuve de vos compétences, parce que votre choix par les différentes coordinations et même les organisateurs n'a pas été un hasard ».

À l'issue de cette formation, les participants vont élaborer un mécanisme de suivi pour atténuer les effets négatifs de ces fléaux et promouvoir la cohésion sociale ainsi que la paix dans le Grand Nord-Kivu.