Sénégal: Financement de l'économie sénégalaise - La BNDE passe à l'offensive

La Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) du Sénégal a procédé hier, mercredi 23 avril 2025, au lancement officiel de son nouveau Plan stratégique quinquennal, baptisé «ENVOL 25-29».

Ce programme ambitieux a été conçu pour répondre efficacement aux défis économiques actuels et futurs, en mettant au coeur de sa stratégie l'innovation, la digitalisation, une croissance soutenue ainsi que le renforcement de la résilience institutionnelle.

La Direction générale de la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) du Sénégal a présenté, hier mercredi, les grandes orientations de son nouveau Plan stratégique quinquennal, dénommé «ENVOL 25-29», qui marque un tournant décisif dans l'évolution de l'institution et inaugure une nouvelle dynamique de développement.

À cette occasion, le Directeur général de la BNDE, Mamadou Faye, a dévoilé les cinq (5) axes structurants sur lesquels repose «ENVOL 25-29» à savoir le développement commercial qui passe par une offre bancaire diversifiée, compétitive et accessible à tous les segments de clientèle, avec une attention particulière portée à la diaspora sénégalaise, considérée comme un levier stratégique du développement économique ; l'efficacité opérationnelle. à travers l'amélioration continue de l'expérience client, à travers des services de haute qualité, offerts à des coûts maîtrisés, tout en s'alignant sur les exigences internationales en matière de performance bancaire ; la transformation digitale impliquant l'intégration des technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle,

pour élargir l'accès aux services bancaires sur l'ensemble du territoire national et au sein de la diaspora ; le renforcement de la gouvernance qui engage une rigoureuse conformité aux réglementations en vigueur, édictées par la Banque centrale et la Commission bancaire de l'UEMOA, afin de garantir une gestion éthique, transparente et responsable ; et la valorisation du capital humain qui nécessite la mise en valeur des 304 collaborateurs de l'institution, à travers une politique de développement professionnel ambitieuse, considérée comme le socle de la performance collective et de la durabilité des actions engagées.

DES VALEURS FONDATRICES POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Le plan stratégique «ENVOL 25-29» s'appuie sur des valeurs fondamentales qui guident l'action de la BNDE : transparence, éthique, responsabilité, accessibilité et leadership. À travers cette démarche, la banque entend jouer un rôle moteur dans le financement du développement durable, le renforcement de la souveraineté économique et la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. S'inscrivant pleinement dans la dynamique de la Vision

Sénégal 2050, ce plan intègre des priorités nationales majeures telles que l'inclusion financière, la digitalisation de l'économie, la promotion de l'emploi et le soutien stratégique aux PME et PMI, par des mécanismes de financement et de conseil sur mesure.

DES AMBITIONS CHIFFREES A L'HORIZON 2029

La BNDE s'est fixé, entre autres objectifs majeurs, à l'issue de ce cycle stratégique de : porter le financement de l'économie à 1 300 milliards FCFA, soit une hausse de 51% par rapport aux niveaux actuels ; doubler la taille

de son bilan ; devenir le partenaire bancaire de référence pour la diaspora sénégalaise ; intégrer le top 3 des établissements financiers en matière de soutien aux PME/PMI et d'inclusion financière.

UNE INSTITUTION EN PLEINE CROISSANCE

Créée en 2013 et devenue opérationnelle en 2014, la BNDE a pour vocation de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises sénégalaises, en leur proposant des solutions adaptées à leurs réalités économiques. Son capital social, initialement fixé à 11 milliards de FCFA, a été porté à 52,006 milliards de FCFA en novembre 2023. L'État du Sénégal, actionnaire majoritaire avec 81,8% du capital, réaffirme ainsi sa volonté de faire de la BNDE un instrument stratégique de développement national. Forte de cette assise renforcée, la BNDE ambitionne désormais de consolider ses acquis, accélérer sa croissance et s'imposer durablement comme la banque de référence au service du financement du développement économique et social du Sénégal.