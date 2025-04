Tunisie: Nizar Ben Neji, expert en transformation digitale à La Presse - « La 5G : un pilier essentiel de la feuille de route de le pays Digitale 2025 »

interview

Aujourd'hui, la Tunisie fait un pas décisif vers l'avenir avec la mise en place de la 5G, un projet phare de sa stratégie numérique « Tunisie Digitale 2025 ». Cette nouvelle technologie offre des opportunités économiques importantes. Dr. Nizar Ben Neji, expert en transformation digitale, nous donne d'amples éclairages.



Comment l'introduction de la 5G en Tunisie s'inscrit-elle et quels sont les impacts économiques attendus ?

L'introduction de la cinquième génération de réseau mobile, ou 5G, est l'un des projets phares de la stratégie Tunisie Digitale 2025, menée à terme avec succès et dans les délais prévus. Cet accomplissement marque une étape majeure dans la transformation du secteur des télécommunications du pays.

La 5G représente une avancée technologique significative pour la Tunisie, offrant des débits ultra-rapides, une latence extrêmement réduite et une capacité accrue à connecter un grand nombre d'appareils dans de petites zones géographiques.

Bien plus qu'une simple évolution technique, la 5G incarne une véritable révolution numérique, capable de transformer en profondeur les secteurs économiques, de stimuler l'innovation à grande échelle et de servir de catalyseur pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). L'adoption de cette technologie de pointe ne répond non seulement aux besoins croissants en matière de connectivité, mais prépare également le terrain pour une économie numérique plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir.

Le 14 février 2025 marque la date officielle de l'entrée en service de la technologie 5G en Tunisie et le début de sa commercialisation par les trois opérateurs de télécommunications locaux.

Cet événement vient couronner une feuille de route rigoureuse qui s'est déployée sur trois longues années de travail acharné, englobant plusieurs étapes clés : les phases d'expérimentation et de tests, une étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé, des consultations restreintes et élargies avec les diverses parties prenantes, la préparation des bandes de fréquences dédiées pour la 5G (700 MHz, 3.5 GHz et 2.6 GHz), ainsi que l'élaboration du processus de lancement des appels d'offres et de l'attribution des licences par décrets.

Ce processus structuré témoigne de l'engagement de la Tunisie à adopter une transition maîtrisée vers la 5G, garantissant ainsi une mise en service optimale, répondant aux attentes des utilisateurs finaux et des différents acteurs économiques.

Selon vous, ces initiatives seront-elles suffisantes pour garantir la compétitivité numérique du pays à long terme ?

Plusieurs mesures d'accompagnement ont été mises en place pour assurer une transition réussie vers cette nouvelle génération de connectivité. Parmi celles-ci, l'introduction officielle de l'IPv6, le 25 septembre 2023, optimisé la gestion des adresses IP dans les réseaux mobiles.

De plus, l'Etat soutient le déploiement massif de la fibre optique, essentielle pour la 5G, notamment à travers le projet « Edunet10 ». En outre, le renforcement de la capacité internationale par l'ajout de nouveaux câbles sous-marins constitue une avancée majeure pour améliorer la connectivité et la résilience du réseau tunisien. Parmi ces infrastructures stratégiques, le câble Ifriqya, mis en exploitation en 2023, et Medusa, qui sera opérationnel en 2025 avec une capacité initiale dépassant les 20 Tbit/s par câble, jouent un rôle central.

Enfin, la facilitation de l'enregistrement des appareils téléphoniques importés via le service « e-Houwiya », notamment pour les modèles haut de gamme compatibles avec la 5G, représente une mesure essentielle pour garantir l'accès à cette nouvelle technologie. Ces initiatives stratégiques visent à maximiser les bénéfices de la 5G, à renforcer la compétitivité numérique du pays et à favoriser une adoption rapide et généralisée de cette technologie de pointe.

Avec l'entrée en service de la 5G, quels sont les défis économiques que la Tunisie devra relever pour attirer davantage d'investissements étrangers ?

La 5G vient compléter et enrichir les offres existantes sur le marché sans pour autant se substituer aux technologies antérieures. Elle s'intègre de manière complémentaire aux infrastructures existantes, répondant ainsi aux besoins spécifiques des systèmes intelligents et autonomes, des applications de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que des communications critiques nécessitant une latence ultra-faible et une fiabilité élevée.

Il est enfin important de souligner que le déploiement de la 5G ne se limite pas à une simple modernisation des infrastructures de télécommunications. Il constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de la Tunisie dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC), tout en consolidant sa position régionale en tant que pays pionnier et hub numérique attractif pour les investissements étrangers dans le secteur du digital.