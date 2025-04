Togo: S&P relève la note souveraine du Togo à B+ en raison de la croissance et de la réforme fiscale

TLDR

S&P Global Ratings a relevé les notes de crédit souverain à long terme du Togo, en monnaie locale et en devises, de B+ à B, avec une perspective stable.

L'agence s'attend à ce que le PIB du Togo augmente en moyenne de 6 % par an entre 2025 et 2028, grâce à des réformes fiscales, des investissements dans les infrastructures et un soutien international continu.

Toutefois, des défis subsistent, notamment le faible PIB par habitant et les risques sécuritaires dans les régions septentrionales

S&P Global Ratings a relevé les notes de crédit souverain à long terme du Togo, en monnaie locale et en devises, de B+ à B, avec une perspective stable. L'agence s'attend à ce que le PIB du Togo croisse en moyenne de 6 % par an entre 2025 et 2028, grâce aux réformes fiscales, aux investissements dans les infrastructures et au soutien international continu.

S&P a cité l'amélioration de la position de la dette extérieure du Togo, grâce au financement concessionnel des partenaires multilatéraux et à la diminution de la dépendance à l'égard des emprunts à coût élevé sur le marché régional. L'agence a noté que le coût de la dette du Togo reste parmi les plus bas de son groupe de pairs, à 2,6 % du PIB.

Le gouvernement vise un déficit budgétaire de 3 % du PIB d'ici 2027. Le ratio dette/PIB devrait tomber en dessous de 60 % d'ici 2028. Toutefois, des défis subsistent, notamment un faible PIB par habitant et des risques sécuritaires dans les régions du nord. Les perspectives sont stables, reflétant les attentes d'une croissance économique continue, d'une discipline budgétaire et d'une diversification progressive de l'économie.

Points clés à retenir

Le reclassement du Togo reflète la confiance dans son orientation économique, étayée par des réformes favorables aux entreprises, une meilleure perception des impôts et des investissements dans l'industrie manufacturière et la logistique. Les principaux projets comprennent l'expansion des ports et des aéroports et le développement de la plate-forme industrielle d'Adétikopé.

Avec une inflation qui devrait rester inférieure à 3 % et une aide étrangère qui soutient la stabilité macroéconomique, le Togo a fait preuve de résilience face aux chocs mondiaux. Le FMI et la Banque mondiale restent des partenaires clés, fournissant un soutien budgétaire et des prêts concessionnels. Pourtant, des faiblesses structurelles persistent.

Le PIB par habitant devrait rester inférieur à 1 400 dollars jusqu'en 2028, et l'économie informelle limite la mobilisation des recettes. Les menaces sécuritaires dans les régions du nord pourraient également faire augmenter les dépenses de défense, ce qui compliquerait les objectifs budgétaires. Un accès continu aux financements concessionnels, des réformes régulières et l'intégration régionale dans le cadre de l'UEMOA seront essentiels pour que le Togo poursuive sur sa lancée. Le relèvement de la note par S&P est un signal pour les investisseurs, mais les gains durables dépendront de la manière dont les réformes se traduiront par une croissance inclusive et généralisée.