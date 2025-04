Afrique: Google ouvre les candidatures pour l'accélérateur de startups africaines d'IA 2025

TLDR

Google for Startups Accelerator Africa accepte désormais les candidatures pour sa première cohorte 2025, ciblant les startups de Seed à Series A à travers le continent qui tirent parti de l'intelligence artificielle (IA) pour résoudre les défis systémiques. Le programme hybride de trois mois offre un soutien sans fonds propres, une formation technique, un mentorat stratégique et jusqu'à 350 000 dollars de crédits Google Cloud.

Les startups doivent avoir leur siège social en Afrique, avoir au moins un fondateur africain et proposer un produit vivant dont l'adéquation produit-marché a été démontrée. Les entreprises éligibles doivent avoir une approche AI-first ou intégrer l'IA de manière significative dans leur modèle d'affaires.

Depuis son lancement en 2018, l'accélérateur a soutenu plus de 140 startups de 17 pays, dont Crop2Cash du Nigéria, une entreprise d'agritech permettant aux petits exploitants agricoles d'accéder aux identités numériques, aux paiements et au crédit. Les startups participantes ont collectivement levé plus de 300 millions de dollars et créé plus de 3 000 emplois. Les candidatures pour le programme 2025 sont désormais ouvertes.

Points clés à retenir

Dans toute l'Afrique, des startups spécialisées dans l'IA s'attaquent à des problèmes de longue date dans des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et les services financiers. Ces approches axées sur la technologie offrent des solutions évolutives aux défis systémiques, notamment l'accès limité aux services financiers, la faible visibilité des données et l'inefficacité des infrastructures publiques.

Des startups comme Crop2Cash numérisent les chaînes de valeur et améliorent la traçabilité, contribuant ainsi à formaliser les économies informelles. L'accélérateur de Google soutient ces entreprises non seulement par un financement, mais aussi par un mentorat, une infrastructure en nuage et l'accès à des réseaux mondiaux. À mesure que les capitaux mondiaux se resserrent, l'accès à des ressources non dilutives telles que l'accélérateur de Google devient de plus en plus crucial pour les jeunes entreprises africaines.

Étant donné que de nombreux fondateurs travaillent dans des environnements où les ressources sont limitées, les programmes de soutien qui combinent profondeur technique et soutien stratégique sont essentiels pour débloquer un impact à long terme. Le programme sert également de passerelle entre l'écosystème d'innovation en pleine croissance de l'Afrique et l'infrastructure technologique mondiale, créant ainsi des opportunités de déploiement de l'IA qui ont un impact direct sur les économies locales.