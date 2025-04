Kenya: Twiga Foods acquiert trois entreprises de produits de grande consommation afin d'élargir sa présence au pays

TLDR

La société kényane d'agrotechnologie Twiga Foods a acquis des participations majoritaires dans trois distributeurs locaux de produits de grande consommation - Jumra, Sojpar et Raisons - alors qu'elle pivote des produits frais vers une plateforme complète de produits de grande consommation (PGC).

Fondée en 2014, Twiga exploite une plateforme de commerce électronique B2B qui met en relation les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants tout en rationalisant les chaînes d'approvisionnement. Le déménagement marque un changement stratégique visant à renforcer la capacité d'approvisionnement et à étendre son réseau à travers le centre, l'ouest et la côte du Kenya.

Cette réorientation fait suite à des défis opérationnels, notamment des contraintes de capital, des réductions d'effectifs et des changements de direction. Twiga a levé 50 millions de dollars en financement de série C en 2021 et 35 millions de dollars supplémentaires en 2023, mais a eu du mal à lever d'autres fonds dans le contexte d'un ralentissement mondial du financement. Charles Ballard, ancien dirigeant de Jumia Kenya, a pris la direction de l'entreprise en 2023. Twiga a déclaré que les acquisitions contribueront à la mise en place d'un modèle de distribution plus efficace, basé sur la technologie, qui augmentera la valeur pour les détaillants et les consommateurs.

Points clés à retenir

L'expansion de Twiga dans le secteur des produits de grande consommation reflète les pressions croissantes qui s'exercent sur les startups agro-technologiques confrontées à la pénurie de capitaux et à des coûts opérationnels élevés. À l'instar de nombreuses plates-formes technologiques B2B, Twiga a éprouvé des difficultés à développer sa logistique et à maintenir ses coûts unitaires dans un contexte de resserrement du financement au niveau mondial.

Le pivot vers la distribution de produits de grande consommation est une tentative stratégique de diversifier les flux de revenus, de tirer parti de l'infrastructure existante et d'atteindre des produits à plus forte marge au-delà des produits périssables. En acquérant des distributeurs établis, Twiga acquiert également une portée régionale et des relations institutionnelles dont elle ne disposait pas auparavant. Le changement de direction et les acquisitions suggèrent un regain d'intérêt pour l'exécution et la durabilité plutôt que pour la croissance à tout prix.

Le secteur de la vente au détail au Kenya étant de plus en plus numérisé, la technologie de Twiga pourrait offrir des avantages concurrentiels en matière d'optimisation des stocks et de la logistique. Toutefois, le risque d'exécution reste élevé, notamment en raison des problèmes de retard de paiement des fournisseurs et des pressions internes sur les coûts. Le succès de Twiga dans cette nouvelle phase dépendra de sa capacité à intégrer les acquisitions et à restaurer la confiance des partenaires, des fournisseurs et des investisseurs.