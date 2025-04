Cameroun: Développer le potentiel de la jeunesse camerounaise pour plus d'emplois et de meilleure qualité

communiqué de presse

Les jeunes âgés de 18 à 35 ans constituent 57 % de la population active au Cameroun, mais beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés à accéder à l'emploi. Face à la croissance démographique rapide et à l'urbanisation croissante, il est impératif de renforcer les opportunités d'emploi. Les projections des Nations Unies indiquent que, d'ici 2050, 70 % de la population camerounaise résidera en milieu urbain. Cette évolution présente une occasion de bénéficier du dividende démographique, mais soulève également le risque d'aggravation de la pauvreté et de l'exclusion sociale si le marché de l'emploi ne progresse pas au même rythme.

Pour aborder ce défi, le Cameroun met en oeuvre une approche de l'emploi des jeunes à travers le Projet des filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique, soutenu par la Banque mondiale. Deux programmes lancés dans le cadre de ce projet - le Concours des plans d'affaires (CPA) et l'Inclusion économique des jeunes (IEJ) - visent à créer des opportunités pour de nombreux jeunes dans les principales villes du pays.

Catalyser la création d'emplois pour les jeunes entrepreneurs

Le Concours des plans d'affaires (CPA) s'adresse aux entrepreneurs en phase de développement de leur entreprise. Il offre des subventions variant de 10 000 à 20 000 dollars, ainsi qu'un soutien à la formalisation et à l'accompagnement. En privilégiant les secteurs à forte croissance et les entreprises dirigées par des femmes, ce programme appuie 2 000 jeunes entrepreneurs, avec un potentiel significatif pour stimuler la création d'emplois.

Nous avons pour objectif de devenir une industrie de premier plan. Pour y parvenir, il nous faut acquérir un laboratoire et des équipements adéquats. Pour rester dans la course, il sera également crucial de renforcer nos effectifs et de garantir une certification conforme de nos produits. Francoise Becken Epeti, 26 ans, ingénieure en procédés chimiques et fondatrice d'une agro-industrie écologique employant 12 personnes

Les bénéficiaires du CPA, tels que Françoise, rencontrent de réelles difficultés, allant de l'accès aux financements jusqu'à l'enregistrement de leur entreprise. Un grand nombre d'entre elles opèrent de manière informelle et ne disposent ni des garanties nécessaires, ni des antécédents de crédit requis par les institutions bancaires. En leur offrant une assistance pour surmonter ces obstacles, le programme leur ouvre la voie à une productivité accrue et la pérennité de leurs activités

En tant que jeune entrepreneur, l'accès aux institutions financières est souvent complexe. Sans financement supplémentaire, il est difficile d'acquérir davantage de matières premières, ce qui limite la production, les ventes, l'embauche de personnel et, en fin de compte, la rentabilité de l'entreprise. Augustin Caleb Minkoulou, ingénieur agroalimentaire de 31 ans, à la tête d'une entreprise de jus de fruits et de vins employant six personnes

Ce programme de soutien ne se limite pas à aider les individus ; il favorise le développement de leurs entreprises, lesquelles peuvent à leur tour générer des emplois. Au terme de la période de mise en oeuvre de 24 mois, ce programme a pour objectif de renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes dirigeants et d'inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs à travers le pays.

Faciliter l'accès à l'emploi et à l'inclusion économique

Il n'est pas donné à tout le monde de développer une grande entreprise. Pour la majorité des jeunes disposant de ressources limitées et de faibles perspectives d'emploi formel, la création de leur propre emploi représente souvent la solution la plus viable. Le programme d'inclusion économique des jeunes (IEJ) répond à ce besoin en ciblant 65 000 jeunes urbains sans emploi, en leur offrant un ensemble de formations commerciales de base, un accompagnement personnalisé ainsi qu'une subvention de 500 dollars pour les aider à lancer ou développer des micro-entreprises.

J'ai quitté ma région en raison du conflit il y a six ans et je suis arrivée à Douala, blessée et dépourvue de ressources. Cette activité me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Racheal Tenjeck Tifuh, commerçante et propriétaire d'une callbox déplacée à l'intérieur du Sud-Ouest du pays

Des programmes complémentaires, une vision commune

Les deux programmes illustrent une ambition de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en soutenant les jeunes à différentes étapes de leur parcours entrepreneurial. Le CPA favorise le développement d'entreprises prometteuses afin qu'elles puissent générer des emplois formels, tandis que l'IEJ offre un soutien aux nouvelles entreprises pour qu'elles puissent franchir la première marche de l'échelle de l'emploi. Ces deux initiatives sont cruciales pour dynamiser le marché du travail et promouvoir une économie plus inclusive.

Les emplois sont essentiels au développement, car ils contribuent à la construction d'économies autonomes, réduisent la fragilité et les pressions migratoires, et engendrent une demande pour les produits et services locaux. Les deux programmes mis en oeuvre au Cameroun s'inscrivent dans le droit fil de cette vision, en canalisant les ressources publiques vers l'initiative privée et en fournissant aux jeunes les outils nécessaires pour réussir au sein de leurs propres communautés.