Tunisie: Tabarka - La municipalité décide de démolir les terrains de pétanque qui menacent de s'effondrer

La municipalité de Tabarka (gouvernorat de Jendouba) a décidé de démolir les terrains de pétanque construits en 2005, en front de mer, sans études scientifiques, afin de prévenir le risque de leur éventuel effondrement, a déclaré le secrétaire général de la municipalité, Abdallah Guesmi à la Tap.

Il a ajouté que l'état des structures en fer et en bois des stades rouillées et fissurées a motivé la décision de les démolir.

Il a expliqué que la municipalité de Tabarka, accompagnée d'une équipe de la protection civile de la région et d'autres structures concernées, avait déjà inspecté les terrains de pétanque du front de mer, et confirmé le 14 juin dernier le danger de l'état des poteaux vétustes pour les spectateurs et les joueurs, ce qui a nécessité le recours à un bureau d'études dont l'expertise de l'état des terrains a abouti à la nécessité d'une intervention urgente de démolir les structures en très mauvais état de ces derniers qui risquent à tout moment de s'effondrer.

La municipalité de Tabarka a publié hier soir un communiqué explicatif à l'intention de l'opinion publique, expliquant les efforts entrepris pour prévenir les risques, en procédant à la démolition et à la reconstruction des terrains selon des normes scientifiques et préventives qui garantissent la sécurité des joueurs et de tous ceux qui les visitent.