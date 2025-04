Tunisie: Sousse-Hôpitaux de Farhat Hached et Sahloul - Entrée en exploitation de deux unités de rééducation cardiaque

Les hôpitaux universitaires de Farhat Hached et Sahloul de Sousse sont désormais dotés de deux unités de rééducation cardiaque, qui ont été inaugurées mercredi soir par le ministre de la Santé Mustapha Ferjani, en compagnie du gouverneur de la région et d'un certain nombre de professionnels de la santé.

Ces nouvelles unités, selon un communiqué du ministère de la Santé sur sa page Facebook, visent à accompagner les patients cardiaques après des AVC et des interventions chirurgicales à travers des programmes sportifs, un soutien psychologique, une éducation sanitaire et une nutrition sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire.

L'unité de l'hôpital Sahloul comprend des équipements modernes pour un coût de 240 000 dinars, notamment pour l'ECG et les exercices de rééducation, tandis que l'unité de l'hôpital Farhat Hachad comprend des espaces dédiés aux exercices, des ateliers de cuisine et de jardinage pour favoriser l'intégration physique et psychologique, ajoute le communiqué.

Ce projet augmentera les chances de guérison des patients cardiaques et réduira le risque de récidive d'infarctus.