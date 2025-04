Congo-Kinshasa: Santé - Lancement du projet 'Santé mentale et soutien psychosocial pour la paix' en RDC

Ce projet ambitieux soutenu par la Coopération allemande à travers la KFW, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les institutions nationales, s'étendra sur cinq ans.

Intitulé: "Amélioration des conditions de vie des populations dans des contextes sécuritaires critiques en République démocratique du Congo, à travers le soutien en santé mentale et services psychosociaux pour la paix", ce projet vise à promouvoir une approche intégrée de la santé mentale et de la cohésion sociale. Il cible 137 000 bénéficiaires directs par le biais de centres communautaires, de formations spécialisées et de campagnes de sensibilisation.

Procédant au lancement de ce projet au nom du ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, le directeur du cabinet du ministre , le Dr Romain Muboyayi, a souligné avec force la nécessité urgente d'une telle initiative, à l'heure où la RDC est confrontée à des conflits prolongés, notamment à l'Est du pays.

« La guerre injuste imposée par des forces extérieures, notamment le M23 soutenu par le Rwanda, ne laisse pas seulement des cicatrices physiques, mais atteint profondément la santé mentale de nos citoyens, » a-t-il déclaré avant de reconnaître que ce projet est bien plus qu'une réponse humanitaire. "C'est une vision stratégique pour renforcer la résilience des communautés, reconstruire les liens sociaux et favoriser l'émergence d'une paix durable", a-t-il soutenu.

Plusieurs intervenants de haut niveau ont également souligné la valeur ajoutée de cette initiative. La représentante de l'OIM a mis l'accent sur l'importance d'écouter les communautés et de s'appuyer sur leurs ressources culturelles pour la guérison : «Le rétablissement passe par la compréhension des mécanismes de résilience déjà présents chez les populations. C'est en valorisant leurs pratiques locales que nous pouvons bâtir des réponses durables ».

La représentante de la commission Justice et Paix, pour sa part, a insisté sur la dimension genre du projet, en évoquant la souffrance silencieuse des femmes victimes des violences sexuelles et l'importance d'intégrer des approches sensibles au genre pour garantir l'équité et l'efficacité des interventions.

En outre, le représentant de la KFW, Kerstin LAABS a rappelé que ce projet s'inscrit dans un engagement global de l'Allemagne en faveur du développement humain, de la paix et de la justice sociale en RDC, avec un portefeuille d'investissements atteignant 700 millions d'euros. Aussi a-t-il salué la dimension participative du projet qui favorisera l'appropriation locale et assurera sa pérennité : « L'objectif est que ces centres communautaires soient gérés de manière autonome par les populations elles-mêmes, au-delà des trois premières années. »

Le projet comprend également une composante de recherche pour documenter de manière empirique l'impact des interventions sur la santé mentale et la cohésion sociale. Les données collectées serviront à orienter les futures politiques publiques dans ce domaine, non seulement en RDC, mais également dans d'autres contextes similaires. Ce lancement marque un tournant historique dans l'approche des politiques de développement et de paix en RDC, en mettant l'accent sur la dignité humaine, le bien-être psychologique et la reconstruction du tissu social.