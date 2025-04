Congo-Brazzaville: Régies financières - Réorganisation actée de la direction générale du Trésor

La Présidence de la République a publié, le 16 avril, un décret portant attributions et organisation de la direction générale du Trésor (DGT). Ledit décret définit les responsabilités de la DGT et réorganise également les différentes structures de cette régie pour renforcer son efficacité.

S'agissant des attributions, la DGT, conformément aux nouveaux textes, est chargée entre autres d'organiser la gestion de la trésorerie de l'Etat, des collectivités locales et des autres organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique ; de centraliser la gestion des fonds publics à travers le compte unique du Trésor ouvert à la banque centrale ; d'organiser de concert avec les autres administrations concernées l'émission et la gestion des titres publics à souscription libre ;

de participer à la gestion de la dette à moyen et long terme ; d'assurer l'encaissement et la gestion comptable des créances publiques ; de prendre en charge les titres de paiement et assurer le règlement des dépenses ; de contribuer à la compilation des statistiques des finances publiques et à la rédaction des manuels, guides de procédures ou instructions d'exécution ou de reporting des opérations budgétaires et de trésorerie de l'Etat, des collectivités locales et des autres organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique.

En effet, la nouvelle organisation de la DGT, quant à elle, comprend les directions du contrôle et de l'audit interne ; des affaires administratives et financières ; des affaires juridiques ; des études et des prévisions ; de la centralisation comptable et celle de la recette. Ajoutés à cela le secrétariat de direction, le service informatique et la cellule de communication.

Parlant de la direction administrative et financière, elle est chargée de gérer les ressources humaines et matérielles ; d'élaborer et mettre en oeuvre le plan de formation des agents ; de préparer et superviser les passations, remises et reprises de service ; de gérer les crédits budgétaires et les moyens généraux ; de centraliser les prévisions de dépenses de la direction générale ; de tenir la comptabilité des matières, etc.

En rappel, la DGT est l'organe technique qui assiste le ministre des Finances dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion de la trésorerie et d'exécution comptable du budget de l'Etat, des collectivités locales et des autres organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique.