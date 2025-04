Congo-Brazzaville: Assainissement - Brazzaville et Pointe-Noire ouvrent leurs portes à la société turque Albayrak

Les maires de Brazzaville et de Pointe-Noire ont signé, le 23 avril, un contrat de cinq ans avec la société turque Albayrak Waste Management, dans le cadre de l'exercice du service public de collecte des déchets solides et d'exploitation des services de propreté dans les deux grandes villes du pays.

Quelque huit mois après la rupture du contrat avec la société Averda, le gouvernement congolais vient de trouver un nouveau partenaire pour s'occuper des questions d'assainissement dans les grandes villes. Signés du côté congolais par Dieudonné Bantsimba et Evelyne Tchichelle, respectivement président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville et présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, et le directeur général de cette société éponyme Albayrak Faruk, ces contrats sont basés sur la collecte, le transport des déchets et leur stockage dans les aires de transit ainsi que le désengorgement des canalisations.

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, y a également posé son empreinte au nom du gouvernement congolais, attendant les contreseings des ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, des Finances, du Budget et du portefeuille public avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le tout s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Turquie en République du Congo, Hilmi Ege Türemen.

« La société Albayrak a une expertise dans ce secteur, pendant plus de quarante ans, nous travaillons dans plusieurs pays dont le Pakistan, la Guinée. Pour la ville de Brazzaville, d'ici quinze jours, il y a un déploiement pour commencer à préparer le terrain, parce qu'un travail de fond a été déjà fait sur le terrain.

Concernant Pointe-Noire, il faudra rester au moins un mois sur place en attendant les études de terrain pour savoir comment la situation se présente tout en sachant que l'opération va atteindre son pic lorsque nous allons recevoir les engins et les camions. Entre-temps, nous allons commencer le travail avec les moyens de bord, avec les engins qui existent déjà sur place », a-t-il laissé entendre.

A la différence avec Averda qui était lié avec le Congo par un forfait mensuel d'une trentaine de milliards de FCFA l'année, le contrat avec Albayrak est axé sur le tonnage. A Brazzaville, cette société devra travailler quotidiennement sur 1000 tonnes de déchets et à Pointe-Noire 500 tonnes. Selon le ministre Juste Désiré Mondelé, il s'agit d'un modèle aussi réaliste qu'avantageux dont la mise en oeuvre devrait renforcer la salubrité dans les deux villes.

Il a également félicité les deux collectivités locales et la société Albayrak qui ont pris du temps dans les négociations pour aboutir à la signature de ces contrats tant attendus par la population. « Nous étions au coût forfaitaire avec Averda.

Dans le contrat actuel, nous sommes plutôt sur le tonnage, à savoir que les estimations sur Brazzaville et Pointe-Noire sont de 1500 tonnes, soit 1000 tonnes à Brazzaville et 500 tonnes à Pointe-Noire. Ce qu'il faut encore prouver et valider à travers des points bascules », a-t-il expliqué, rassurant que le gouvernement tiendra ses engagements dans l'exécution de ce contrat d'autant plus que toutes les dispositions ont été prises dans la loi de finances 2025 en ce qui concerne l'entretien routier en général et particulièrement l'assainissement.

En effet, dans le budget de l'Etat, exercice 2025, il est prévu un fonds concernant l'entretien routier, l'assainissement, de même que quelques mécanismes relatifs aux centimes additionnels des collectivités locales, ainsi qu'une innovation concernant le prélèvement de l'impôt sur les loyers au profit de l'assainissement. « Albayrak est une société de droit congolais. Il est dit dans le contrat qu'en réalité du top management jusqu'à ceux qui seront sur le terrain, ce sont des Congolais.

En termes d'emplois directs, nous sommes à près de 1500 entre Brazzaville et Pointe-Noire, sans compter les emplois indirects. Je voudrais dire aux entreprises congolaises qui interviennent dans l'assainissement qu'elles ont leur place parce que les contrats qui viennent d'être signés touchent les volets pré-collecte et collecte des déchets. Mais nous avons besoin de récupérer cette matière première pour qu'elle soit transformée, capitalisée et puisse permettre à nos jeunes de créer leurs entreprises, de valoriser ces déchets », a annoncé Juste Désiré Mondelé.