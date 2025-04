Afrique Centrale: Conflit dans l'est de la RDC - Emmanuel Macron veut voir la France en «facilitateur» pour la paix

Dans une interview accordée à TV5 Monde, le président de la République s'est exprimé sur le conflit dans l'est de la RDC, qui oppose le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23. Le président français a réitéré qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique à cette crise, dans laquelle la France espère se poser en « facilitateur ».

Alors que le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23 disent vouloir une trêve, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France dans la recherche de solutions pacifiques en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda, deux pays en proie à des tensions régionales persistantes. Selon le président français, Paris entend jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les acteurs de la région afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, tout en soutenant la désescalade politique et ethnique. « Ce que nous voulons faire, c'est par la discussion et avec la RDC, le Rwanda et toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse », a déclaré Emmanuel Macron.

Il a également souligné que la situation humanitaire à l'est de la RDC était « terrible », et que la France, en tant que facilitateur, oeuvrerait pour l'unification des efforts dans cette crise. « Personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région », a-t-il tranché.

Le président français a précisé que des discussions étaient en cours avec plusieurs dirigeants de la région, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit, qui se rendra prochainement au Rwanda après avoir déjà effectué une visite en RDC.

« Je suis pour la souveraineté »

Dans un autre passage de l'interview, le président Emmanuel Macron est par ailleurs revenu sur les accusations formulées par certains en RDC selon lesquelles la France entretient des relations ambiguës avec le Rwanda. « Je trouve ça très injuste », a-t-il avoué. « Pendant des décennies, la France a eu une relation paralysée avec le Rwanda après le génocide, et à cause d'un passé difficile à surmonter. Mais je me félicite du travail patient que nous avons fait ces dernières années (...) pour restaurer des relations saines et lucides sur notre mémoire commune avec le Rwanda », a déclaré Emmanuel Macron, en référence au rôle de la France dans le génocide rwandais, qui a longtemps terni les relations entre les deux pays.

Le président a réaffirmé son engagement à respecter la souveraineté des nations africaines, notamment la RDC, et a rejeté toute idée de « double standard » dans les relations internationales. « Je suis pour la souveraineté, l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. On ne peut pas dire quand il s'agit de l'Ukraine : "On a un problème avec les frontières internationales". Et quand il s'agirait de la RDC : "On accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources", non. J'ai toujours été clair avec tout le monde : l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. »