Afrique de l'Ouest: Alliance des Etats du Sahel - Ouagadougou abritera la station principale de la radio

La clôture des travaux de l'atelier d'examen et de validation du projet de création de la radio de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) s'est déroulée, mercredi 23 avril 2025, à Ouagadougou.

Pendant 48 heures, des experts venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont examiné et validé le projet de création de la radio de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). La clôture de l'atelier s'est tenue, mercredi 23 avril 2025, à Ouagadougou. La directrice de la communication du ministère en charge de la communication du Niger, porte-parole des experts, Chaoulani Safiatou Amadou Djingarey, a restitué les grandes lignes des échanges, articulés autour de trois volets principaux : le déploiement de la radio, la signature des conventions et les aspects techniques.

Concernant le déploiement, elle a affirmé que les experts ont d'abord présenté le contexte général et les motivations ayant conduit à la création de la radio de l'AES. Le document de création a ensuite été soumis à des amendements. Mme Djingarey a fait savoir que les experts ont notamment recommandé que les trois pays atteignent un même niveau de plateau technique avant le lancement officiel de la radio. Par ailleurs, la signature de conventions avec certaines structures étatiques a été jugée nécessaire, en parallèle de la mise en oeuvre des volets techniques.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué les contributions des experts, estimant qu'elles ont permis à l'AES de disposer désormais d'éléments clés pour mieux appréhender les contours de ce projet stratégique.

Le reflet de l'engagement des Etats de l'AES

Selon lui, ce projet s'inscrit dans la continuité d'un processus entamé en décembre 2024, marqué par la présentation du logotype et de la charte graphique de la Confédération des Etats du Sahel, ainsi que le lancement de la plateforme numérique, le 30 décembre dernier, à Bamako.

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire avec la mise en place des médias de l'AES, à commencer par la radio », a-t-il déclaré. Il a précisé que ce média de service public devra permettre aux populations de s'informer, de comprendre les enjeux auxquels elles font face et de s'engager activement dans le développement de leur espace commun. Selon lui, la radio contribuera également à promouvoir la résilience et l'autonomie des Etats membres.

Le ministre a également souligné que la radio aura pour mission de renforcer les mécanismes de communication face aux défis sécuritaires et informationnels, d'éveiller les consciences, de promouvoir un changement positif des comportements et de servir de tribune d'expression pour les Etats membres engagés dans la quête de souveraineté et d'indépendance.

Il a, par ailleurs, précisé que la station principale de la radio AES sera installée à Ouagadougou, avec des relais à Bamako et à Niamey. Elle diffusera en continu 24 heures sur 24, avec une grille de programmes riche et variée, prenant en compte les langues nationales des trois pays.

Enfin, le ministre Ouédraogo a affirmé que ce média sera le reflet de l'engagement des Etats de l'AES à favoriser l'intégration régionale. A travers cette radio, les Etats aborderont des enjeux majeurs tels que l'accès à l'information, la lutte contre le terrorisme, contre la désinformation, la promotion de la culture locale et la sensibilisation aux thématiques vitales de développement.« La Radio AES sera un vecteur de changement, un espace de dialogue où chaque citoyen pourra s'exprimer librement et participer à la vie de la communauté », a-t-il conclu.