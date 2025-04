Congo-Kinshasa: Concert Solidarité Congo à Bercy à Paris, Gims, Fally, Moïse Mbiye, Didistone et Dadju ouvrent un front culturel pour les victimes de la guerre de l'Est

Le concert caritatif "Solidarité Congo" mercredi dans la salle Accor Aréna de Paris en France a été transformé à un front culturel en internationale par les stars congolaises en vue de mobiliser pour un soutien mondial aux enfants victimes des conflits armés en République Démocratique du Congo.

« Le Congo compte plus cent millions d'habitants dont près de 20 millions à Kinshasa et d'autres millions disséminés dans le monde. Cet évènement pour le grand Congo constitue un front culturel solide qui va s'étendre au niveau international pour soutenir les enfants victimes de la guerre injuste qui a trop duré en RDC », a déclaré la star congolaise Ghandi Djuna alias Maître Gims, sur scène à Accor Aréna de Paris.

« Il faut multiplier désormais ces genres d'action partout en Belgique, en Amérique, au Canada pour faire entendre la voix du pays dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir répondu présent pour soutenir ce projet caritatif. La série continue...», a-t-il ajouté au terme du concert.

Bien avant, son frère biologique, le rappeur Prince Dadju Djuna a également, au cours de sa prestation, réitéré le même message pour la paix en RDC. « Vous faites partie de la réussite de ce concert de solidarité Congo. Votre présence témoigne l'amour et la grandeur pour la RDC», a-t-il soutenu.

Pour sa part, le chanteur Fally Ipupa de la RDC qui a encore mis du feu dans la salle, a lancé un message de l'unité pour garantir l'intégrité territoriale du pays. « Le Congo restera un et indivisible. Tous contre la guerre », a martelé la star kinoise.

Au rendez-vous de l'évènement, on a connu la présence remarquée du célèbre pasteur et chanteur du gospel congolais Moïse Mbiye qui a été magistrale avec ses cantiques et son discours pour le pays.

« Ça fait plus de 30 ans que la population est tuée en RDC. Disons tous qu'il est un temps pour mettre fin à ces barbaries. Nous confions la situation, la guerre en RDC entre la main à Dieu, Tout-puissant d'où viendra notre secours », a déclaré Moïse MBIYE alias La réserve de l'Eternel.

« Soutenons aussi la "FONAREV" en RDC (Fonds National des Réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité)», a-t-il renchéri.

Commencée 22h (GMT) et terminée à 01 heure, cette soirée a été lancée 22 h (GMT) par Didiston Olomide, top modèle de la diaspora congolaise en Europe et fille du chanteur Koffi Olomide de la RDC, qui à travers, son discours, a donné la quintessence de l'événement.

« C'est plus qu'un concert, c'est un moment historique qui restera dans les annales. On s'en souviendra. C'est un moment d'éveil, de conscience. Nous sommes là pour porter notre voix. Nous sommes là pour nous faire entendre. Nous ne pouvons plus être silencieux. Nous devons dénoncer ce qui se passe au Congo », a-t-elle déclaré en qualité de la présentatrice de la soirée.

Des stars africaines se souviennent de la cause de la RDC

D'autres grands noms de la scène musicale africaine qui caracolent en France et dans le continent ont aussi défilé sur le podium pour présenter chacun son spectacle.

La légende de la musique malienne, Sidiki Diabate a fait son entrée sur scène, en étonnant une mélodie au rythme de "Debout Congo", l'emblématique hymne nationale de la RDC chantée avec toute l'assistance dans la salle.

«On n'a pas besoin de la guerre, on a juste besoin de la paix en RDC», a soutenu Sidiki Diabate.

Initiative soutenue dans la communauté africaine de la diaspora

Très émerveillée par la soirée, la communauté africaine venue de différentes villes françaises ont exprimé leur sentiment en saluant l'initiative.

« La cause du Congo me tient à coeur. L'idée est de soutenir le Congo à l'échelle internationale Le concept m'a agréablement surpris parce que je n'ai jamais vu ça. C'est très intéressant. Faire un concert avec les artistes francophones et congolais pour une cause caritative est géniale », a déclaré Carla Laitchais, la vingtaine camerounaise révolue qui a effectué le déplacement d'Accor Aréna.

Et de poursuivre : « J'ai aimé les musiques de tous les artistes qui ont été sélectionnés pour jouer à cet événement mémorable. L'initiative me plait beaucoup dès lors qu'elle va dans le sens du soutien aux enfants victimes des conflits en RDC. Mon message c'est est d'arrêter la guerre...»

De son côté, la jeunesse congolaise de France a aussi été marquée par à ce projet en soutien aux victimes d'agression rwandaise en RDC.

« Je suis une congolaise née à Kinshasa. La situation de guerre dans l'Est de la RDC touche tout le monde. Pourquoi pas moi en particulier qui est originaire du pays. Je voudrais que ça change. Je salue l'initiative prise par les artistes musiciens de soutenir les enfants du pays », a fait savoir Rory Kabongo, jeune congolaise de la diaspora résidant à Amiens en France.

Au-delà des spectacles, chaque artiste avait passé un message spécial pour la situation à l'Est.

Les Congolais ont aussi droit à une vie sans violence comme tout être humain dans le monde », a martelé la représentante du CONAREV dans la salle.

Une vidéo avec des témoignages des femmes survivantes de violences sexuelles dans la guerre de l'Est a été projetée dans la salle. Dans ces images horribles, un hommage particulier a été rendu aux millions de morts et aux populations déplacées.