Congo-Kinshasa: Le pays élabore une nouvelle politique salariale des agents publics

Le Président de la République a lancé jeudi 24 avril à Kinshasa les travaux du Conseil national du travail consacrés à l'élaboration d'une nouvelle politique salariale des agents publics.

"Nous devons mettre en place une politique salariale équitable, juste. Je veillerai personnellement pour la mise en oeuvre de la réforme qui sera proposée à la fin de cette mission historique à laquelle vous êtes appelés", a promis Félix Tshisekedi.

Des inégalités

Au cours de son discours d'ouverture, le chef de l'Etat a reconnu l'existence d'inégalités au sein de la Fonction publique congolaise :

« Certains ministères ou services, notamment à caractères économique et financier disposent des ressources importantes, et avantages généreux, tandis que d'autres, également essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des salaires pénibles. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive les agents, et diminue la qualité du rendement du service public ».

Il a donc appelé les participants à élaborer une politique salariale équitable, moderne et durable pour les fonctionnaires de l'État. Selon lui, cette nouvelle politique salariale « devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications obtenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre les agents ».

Attirer et retenir les compétences

Il a parlé d'une grille salariale unique, visible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme.

Elle devra, selon lui, « attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Elle devra aussi s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable de nos ressources, devra standardiser les primes de manière transparente, en évitant les écarts excessifs entre les ministères ».