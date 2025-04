Tunisie: Tunis abrite les 1 et 2 mai le forum pharmaceutique international

Le 1er et 2 MAI 2025, se tiendra à TUNIS, la 24ème édition du Forum Pharmaceutique International (FPI), un événement d'envergure qui réunira des acteurs clés de l'industrie pharmaceutique en Afrique. En 2025, la Tunisie a été choisie pour accueillir le FPI, un choix qui reflète son rôle stratégique en tant que carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Orient.

Cette édition mettra en lumière les efforts de la Tunisie pour renforcer le secteur pharmaceutique et promouvoir la collaboration internationale. Cet événement aura pou objectif de renforcer les collaborations internationales, mettre en avant les innovations pharmaceutiques et promouvoir le développement durable dans le secteur de la santé.Le rôle de l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique », tel sera le thème de la 24ème édition de ce forum.

Dans un communiqué publié jeudi, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tunisiens a annoncé que cette édition du Forum pharmaceutique international enregistrera la participation de plus de 30 pays à travers la présence de 50 experts et spécialistes, 70 exposants et près de 3000 participants.

Il a noté que le choix du thème du recours de l'intelligence artificielle dans la recherche et la production pharmaceutique reflète la volonté de la Tunisie de devenir un hub régional d'innovation et de développement industriel dans le domaine pharmaceutique, précisant que ce forum est l'une des plus grandes manifestations dans le secteur pharmaceutique au niveau de l'Afrique.