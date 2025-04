Tunisie: L'Observatoire Tunisien de l'Economie appelle à la création d'une agence de notation africaine

L'Observatoire Tunisien de l'Economie (OTE) a souligné la nécessité de créer une agence de notation africaine qui représente une étape cruciale dans le renforcement de la souveraineté financière du continent, en fournissant des notations de crédit qui tiennent compte des spécificités régionales et reflètent les conditions socio-économiques uniques des pays africains afin de contribuer à faciliter l'entrée des pays africains sur les marchés financiers mondiaux.

L'Observatoire tunisien de l'économie, dans un rapport intitulé « Les notations de crédit mondiales entre évaluations injustes et nécessité d'une alternative africaine », a appelé à reconsidérer le rôle des agences de notation souveraine, en particulier à la lumière des transformations observées dans le système financier mondial, soulignant que la réalisation des objectifs de développement durable et la garantie des droits économiques et sociaux nécessitent des financements, mais que les agences de notation entravent l'accès des pays en développement à ces financements en abaissant constamment leurs notations souveraines.

L'Observatoire a critiqué les « irrégularités » dans les tableaux de notation et l'absence de bureaux de ces agences sur le continent, qui sont parmi les problèmes les plus importants mis en évidence. Moody's et S&P ne couvrent le continent qu'à partir de leurs bureaux en Afrique du Sud, tandis que Fitch n'a pas de représentation directe en Afrique.