Tunisie: SNIPE - La Presse partenaire média de la 39e Foire Internationale du Livre de Tunis

La 39e édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, qui se déroule du 24 avril au 5 mai 2025, annonce la participation de SNIPE-La Presse en tant que partenaire média officiel. Le média met en place un stand de 36m² au Parc des Expositions du Kram, offrant ainsi un espace pour la couverture de l'événement et pour accueillir des invités du secteur de l'édition.

Dans le cadre de cette collaboration, SNIPE-La Presse assurera une couverture complète de la foire, incluant des interviews avec des auteurs, éditeurs et autres acteurs du monde littéraire. L'objectif est de fournir aux lecteurs et aux professionnels du secteur une vue d'ensemble des événements et des discussions qui rythmeront cette édition 2025.

Cette année, la Chine est le pays d'honneur de la Foire. Des événements et des initiatives sont prévus pour mettre en lumière la littérature chinoise, ainsi que les échanges culturels entre la Chine et la Tunisie. SNIPE-La Presse contribuera à cette dimension internationale en couvrant les événements liés à cette thématique.

Et en tant que partenaire média, SNIPE-La Presse mettra également en avant les éditeurs tunisiens et leurs publications, en offrant une plateforme pour leur visibilité auprès des visiteurs et professionnels présents. Cette participation souligne l'engagement de SNIPE-La Presse dans la promotion de la culture et de l'édition en Tunisie tout en favorisant les partenariats internationaux.

Il est à noer que la Foire Internationale du Livre de Tunis est et restera un rendez-vous majeur pour l'industrie du livre en Tunisie et dans la région. Elle offre aux éditeurs, auteurs et passionnés de littérature un espace d'échanges et de discussions, consolidant son rôle d'événement incontournable pour la scène culturelle et littéraire tunisienne.