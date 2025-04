Afrique: Africa investment forum - Plus de 225 milliards de dollars mobilisés en 7 ans

Les Market Days 2024 de l'Africa Investment Forum (Aif) ont attiré plus de 2 300 investisseurs et participants de 83 pays venus du monde entier, et ont compté plus de 40 « boardrooms » (salles de transactions) et 15 sponsors, dont des banques d'investissement, des assureurs et des agences de crédit à l'exportation.Selon un communiqué de presse de la Banque africaine de développement (Bad), de nombreux autres sponsors sont déjà en lice pour l'édition 2025.

«Réunis lundi soir à Washington, en marge des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fmi, les partenaires ont dressé le bilan de sept années remarquables de l'Africa Investment Forum, qui a mobilisé plus de 225 milliards de dollars d'intérêts d'investissement et s'est imposé comme une initiative d'investissement mondiale pour l'Afrique », informe la Bad.

Les partenaires comprennent le Groupe de la Banque africaine de développement, Afreximbank, Africa50, Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l'Afrique australe, le Groupe de la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque de commerce et de développement et un nouveau venu depuis l'an dernier, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea).

« Nous avons rehaussé le statut de l'Afrique. Nous avons mis l'Afrique en valeur. Nous avons changé la perception de l'Afrique », a déclaré Akinwumi Adesina, le président du Groupe de la Banque africaine de développement et président du Conseil d'administration de l'Aif. «Nous avons montré notre confiance en l'Afrique, qui a démontré au monde entier qu'elle est bel et bien une destination bancable », a-t-il affirmé.

« L'Afrique ne se développera pas grâce à l'aide. Elle se développera grâce à l'investissement », a ajouté M. Adesina suivant une vision qui guide la plateforme de l'Aif depuis son lancement en 2018.

Selon le communiqué, la réunion a souligné comment la plateforme avait transformé les perceptions sur l'investissement en Afrique, tout en proposant des projets de grande qualité.

«À ce jour, 22 transactions ont été conclues, 41 % du financement étant fourni par les partenaires fondateurs aux côtés d'autres investisseurs institutionnels », révèle le document.

Les partenaires ont également discuté du cadre de partenariat de l'Africa Investment Forum afin de garantir la pérennité de la plateforme. Le cadre de gouvernance et de viabilité à long terme devrait être officiellement signé lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Alors qu'il s'apprête à quitter ses fonctions de président du Groupe de la Banque en septembre prochain, M. Adesina a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires pour leur soutien et leur engagement en faveur de l'Africa Investment Forum.

Lors de la réunion, les partenaires se sont unanimement engagés en faveur de l'Aif en raison de son pouvoir fédérateur permettant de mobiliser des investissements essentiels pour des projets transformateurs sur le continent.