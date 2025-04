Sénégal: Incubateur Teranga Tech Incub - Lancement de l'appel à candidatures de la 5e cohorte

Teranga Tech Incub' (Tti), le réseau d'incubateur de l'Ambassade de France au Sénégal lance l'appel à candidatures pour sa 5e cohorte à Dakar. Cette cohorte est ouverte aux entrepreneur.es évoluant dans les industries culturelles et créatives (Icc). Selon un communiqué de presse, les candidatures seront fermées le 6 mai 2025 à 23h59.

L'objectif, explique-t-on, est de soutenir les talents qui innovent dans des domaines comme l'audiovisuel, la mode, le design, le numérique, le bien-être ou encore l'artisanat, à travers un programme d'incubation de 6 mois 100% dédié à la structuration et la montée en compétences.

Les incubés bénéficieront d'un Coaching personnalisé et mentorat par des expert·es, des ateliers thématiques adaptés aux besoins du secteur d'une mise en réseau avec les partenaires de l'Institut français du Sénégal et/ou de l'Ambassade de France au Sénégal. Pour les critères d'éligibilité, il faut avoir entre 18 et 35 ans ; être basé·e dans la région de Dakar ; porter un projet Icc ou technologique lié aux Icc ; justifier d'un chiffre d'affaires minimum conseillé de 5 millions FCFA et être disponible dès le 1er juin 2025 pour 6 mois.

Les candidatures féminines et les projets à impact sont fortement encouragés.

Dans le cadre de ses activités de coopération, précise la même source, l'ambassade de France a décidé de créer le Réseau Teranga Tech Incub', qui se donne pour mission d'accompagner le Sénégal et la Gambie dans sa volonté de promouvoir et d'accompagner l'entrepreneuriat, en particulier dans le secteur du numérique, chez les jeunes en Région. Cette action se matérialise par la mise en place d'un réseau de 5 incubateurs, avec un budget propre et des équipes dédiées, répartis sur l'ensemble du territoire sénégalo-gambien, implantés au sein des 2 sites de l'Institut Français du Sénégal et des 3 Alliances Françaises (Institut Français de Dakar et de Saint Louis, Alliances Françaises de Kaolack, Ziguinchor et Banjul).