La Sonatel et son partenaire Amazon web services (Aws) ont lancé mercredi, 23 avril 2025, AWS Wavelength au Sénégal. Il s'agit de la première zone Aws Wavelength déployée en Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi la position du Sénégal comme hub technologique régional.

Lors du lancement à Dakar, le directeur général de la Sonatel a indiqué que cette avancée s'inscrit dans la dynamique du "New Deal Technologique", une initiative de 1,7 milliard de dollars portée par l'État du Sénégal pour accélérer la transformation numérique du Sénégal.

Sékou Dramé a souligné que les zones Aws Wavelength sont exploitées en collaboration avec les partenaires Aws et permettent aux entreprises de créer et de déployer des applications localement, de manière à répondre aux besoins de localisation des données et de faible latence. Grâce à cette wavelength, la Sonatel et son partenaire Aws ambitionnent de « faire du Sénégal un pôle technologique en Afrique de l'Ouest.

Hébergée au sein du Datacenter de la Sonatel, la wavelength Aws pourra servir à tous les pays africains de l'Ouest, d'après Romain Barrault, senior account executive à Amazon web services (Aws).

Il a confié que la zone Aws Wavelength au Sénégal répond aux problématiques cloud critiques rencontrées dans les secteurs hautement réglementés et de confiance tels que la finance, la santé, les télécommunications et le secteur public qui nécessitent que les données soient traitées et stockées localement en toute sécurité.

Il ressort des présentations faites lors du lancement que la wavelength offrira également une performance optimale pour les cas d'usage sensibles à la latence, tels que l'Internet des objets (IoT), le gaming, ou encore les plateformes de streaming vidéo.

La Sonatel, à travers son entité B2B « Orange Business Sénégal », dit qu'elle mettra à disposition des clients une offre globale d'accompagnement pour l'adoption des services Aws, couvrant le conseil, la migration des applications, l'optimisation des ressources cloud ainsi que le support opérationnel.

Par ailleurs, elle dit utiliser également cette infrastructure pour ses propres besoins, en hébergeant plusieurs de ses applications internes au sein de la zone AWS Wavelength, permettant ainsi à l'entreprise de bénéficier de la résidence des données et de la faible latence, tout en réduisant les coûts.