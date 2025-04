Afrique: Ligue des champions CAF - Al Ahly-Sundowns, les clés d'une demi-finale retour qui promet

Après un nul (0-0) au match aller à Pretoria, Al Ahly et Mamelodi Sundowns se retrouvent au Caire pour la demi-finale retour de la Ligue des champions vendredi 24 avril. Une rencontre indécise entre les deux favoris à la victoire finale et où la qualification va se jouer autour de trois duels à distance : l'efficacité des attaquants Ashour-Shalulile, la solidité des gardiens de but El Shenawy-Williams, et la science des entraîneurs Koller-Cardoso.

La demi-finale entre Al Ahly, club le plus titré du continent (12 Ligues des champions) et Mamelodi Sundowns, club le plus riche d'Afrique (valorisé à 35 millions d'euros), devrait accoucher du grand favori pour la victoire finale.

Ce vendredi au Caire, l'issue du match retour entre Égyptiens et Sud-Africains va dépendre de la réussite ou pas des six principaux acteurs qui seront au premier plan pour cette demi-finale.

L'expérience Shalulile ou la fougue Ashour

Peter Shalulile sera l'arme fatale de Sundowns et le danger numéro 1 pour Al Ahly. Le buteur namibien avait déjà été décisif en quart de finale en inscrivant le seul but (son quatrième de la compétition) des deux rencontres face à l'Espérance Tunis (1-0 ; 0-0). Arrivé il y a quatre ans au sein de l'équipe sud-africaine, le Namibien de 31 ans est en train de devenir une légende dans le club sud-africain avec lequel il a déjà franchi la barre des 100 buts.

En face, Al Ahly va compter sur son attaquant ou milieu offensif Emam Ashour pour venir à bout de la meilleure défense de la Ligue des champions. Le Pharaon est actuellement le meilleur artificier de la C1 africaine avec cinq réalisations à égalité avec son compatriote de Pyramids Ibrahim Adel. En quarts de finale, il avait mis son équipe à l'abri en inscrivant le but vainqueur sur le terrain d'Al Hilal lors du match retour (1-0). Emam Ashour est le joueur d'Al Ahly le plus utilisé en Ligue des champions cette saison par son entraîneur.

L'habitué El Shenawy face au détonnant Williams

Pilier de la sélection égyptienne, Mohamed El Shenawy est l'âme d'Al Ahly où il a été formé et avec lequel il a remporté quatre Ligues des champions (2020, 2021, 2023 et 2024). Le portier de 36 ans possède toute l'expérience nécessaire pour emmener une nouvelle fois son équipe en finale, même si Al Ahly possède la pire défense des quatre demi-finalistes (7 buts encaissés). Mais, le gardien des Pharaons a gardé sa cage inviolée depuis le début de la phase à élimination directe (trois rencontres).

De son côté, Sundowns a aussi des arguments à faire valoir avec un certain Rowen Williams dans les buts. Qui a oublié les quatre tirs au but, sur cinq, repoussés lors du fameux quart de finale de la CAN 2024 face au Cap-Vert ? Le portier de 33 ans, natif de Port Elizabeth, pourrait se révéler très précieux si la qualification devait se jouer aux tirs au but.

Koller, le collectionneur face au revanchard Cardoso

Le Suisse Marcel Koller connaît la voie pour décrocher l'or. Le technicien d'Al Ahly a remporté les deux dernières Ligue des champions avec le club cairote et compte bien réussir la passe de trois.

Depuis plus de deux ans, l'ancien champion de Suisse avec Saint-Gall et Grasshoper a construit un groupe dans lequel évolue une quinzaine d'internationaux égyptiens guidés El Shenawy, les expérimentés défenseurs Mohamed Hany et Rami Rabia ainsi que le milieu de terrain Marwan Ateya. Le défenseur international marocain, Ashraf Dari, qui a disputé la Coupe du monde 2022, et l'attaquant slovène Nejc Gradisar, arrivé en janvier dernier, complètent l'ossature d'une équipe très solide.

Face au Suisse Koller, le Portugais Miguel Cardoso entend bien déjouer les pronostics et empêcher Al Ahly d'aller en finale pour la première fois depuis 2019. Surtout, le coach de 52 ans espère prendre sa revanche après avoir perdu la finale l'année dernière lorsqu'il était à la tête de l'Espérance Tunis.

Dans un style plus défensif, le technicien, passé par le FC Nantes (France), a construit un bloc que peu d'équipes ont réussi à prendre en défaut. Meilleure défense du championnat sud-africain, Sundowns n'a encaissé que quatre buts en neuf matches de Ligue des champions cette saison. À l'image d'Al Ahly, Cardoso s'appuie sur un groupe constitué d'internationaux sud-africains. Mais si le duo Madau-Kekena sécurise la défense et que Teboho Mokoena gère l'entrejeu, l'attaque porte la responsabilité du Namibien Peter Shalulile et du Brésilien Lucas Ribeiro.