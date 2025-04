Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 avril 2025

revue de presse

La vaccination, un pilier fort pour la santé de demain

Durant la période du 24 au 30 Avril 2025, le monde célèbre la semaine de la vaccination. Cette initiative vise à protéger davantage d'enfants et d'adultes et, par extension, leurs communautés contre les maladies à prévention vaccinale. L'objectif est de leur permettre de vivre en meilleure santé et plus heureux.

Pour l'édition 2025, le slogan choisi est : « La vaccination pour toutes et tous, c'est humainement possible ». Il souligne l'importance d'un accès équitable à la vaccination pour renforcer la santé publique mondiale.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les vaccins figurent parmi les interventions les plus efficaces de la santé publique. En seulement 50 ans, ils ont permis de sauver 154 millions de vies, soit six vies chaque minute depuis cinq décennies. (Source allAfrica)

Mayotte à la COI : Emmanuel Macron provoque les Comores, Azali Assoumani lui répond

Le président français a proposé une intégration du département français de Mayotte à la Commission de l’océan Indien (COI). Ce qui a aussitôt fait réagir les Comores, qui réclament la souveraineté sur l’île.

Emmanuel Macron a demandé « l’intégration » du département français de Mayotte dans la Commission de l’océan Indien (COI – Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles et La Réunion pour la France), en plaidant pour une « approche pragmatique » face à l’hostilité des Comores.

Le ministre comorien des Affaires étrangères Mohamed Mbae a aussitôt réitéré qu’« il ne saurait être question d’intégration de Mayotte à la COI, Mayotte est comorienne » (Source Jeune Afrique)

RDC : Kinshasa et le M23 n'ont pas signé de véritable accord

Les délégations de la RDC et des rebelles de l'AFC/M23 ont publié mercredi 23 avril 2025 une déclaration conjointe en vue de la résolution du conflit qui déchire l'Est de la RDC.

Cette déclaration commune a été lue sur les antennes de la RTNC (la Radiotélévision Nationale Congolaise). Une première depuis que les hostilités ont repris. Cette déclaration conjointe sonne aussi comme une surprise. Selon plusieurs sources, les deux parties ne s'étaient pas entendues sur différents points pourtant essentiels.

La RDC aurait demandé à l'AFC/M23 de déposer les armes et de se retirer des zones qu'il occupe. Le mouvement armé aurait demandé pour sa part au président congolais Félix Tshisekedi de faire une déclaration affirmant la volonté de son gouvernement d'engager des discussions directes avec l'AFC/M23. Chose que le chef de l'Etat congolais aurait refusé. (Source Deutsche Welle)

Gabon : le Copil citoyen ressuscite le dossier Covid-19

Ce jeudi 24 avril 2025, le Copil Citoyen organise, dans ses locaux, une cérémonie officielle de transmission de charge du dossier relatif à la gestion des fonds Covid-19. Cette rencontre vise à transférer officiellement la responsabilité du suivi judiciaire de ce dossier à la Gouvernance Judiciaire de l’organisation, marquant ainsi une nouvelle étape dans la relance des actions judiciaires suspendues depuis le coup d’Etat militaire.

Cette démarche intervient trois ans après la publication d’un audit communautaire accablant portant sur la gestion de 503 milliards de FCFA mobilisés durant la pandémie. Ce rapport, élaboré en 2022 par le Copil Citoyen, dénonçait de nombreuses irrégularités et malversations financières pouvant impliquer plusieurs responsables de l’époque. Les conclusions de cet audit avaient été corroborées par deux rapports du cabinet international DELOITTE, commandités par le gouvernement sous pression du Fonds monétaire international. (Source GabonMediaTime)

Lutte contre le tabagisme en Côte d’Ivoire : la société civile réclame l'application immédiate du paquet neutre

Réduire l’attractivité du tabac et prévenir le renouvellement des générations de fumeurs : tels sont les objectifs prioritaires du Réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d’Ivoire (ROCTA-CI), soutenu par le Comité/Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et autres pandémies (CLUCoD). Ces deux structures ont animé une conférence de presse ce jeudi 24 avril 2025, au siège pays de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à Cocody Deux-Plateaux.

Par cette rencontre, la société civile a lancé un appel pressant pour l’application effective du conditionnement neutre des produits du tabac en Côte d’Ivoire.

En dépit de l’existence d’un décret datant de 2022, les paquets de cigarettes continuent de circuler avec logos, couleurs et marques commerciales, en totale contradiction avec les recommandations de l’OMS. Une situation vivement dénoncée par le ROCTA-CI et le CLUCoD, devant un parterre d’acteurs engagés dans la lutte antitabac. (Source fratmat)

Ligue des champions CAF: Al Ahly-Sundowns, les clés d’une demi-finale retour qui promet

Après un nul (0-0) au match aller à Pretoria, Al Ahly et Mamelodi Sundowns se retrouvent au Caire pour la demi-finale retour de la Ligue des champions vendredi 24 avril. Une rencontre indécise entre les deux favoris à la victoire finale et où la qualification va se jouer autour de trois duels à distance : l’efficacité des attaquants Ashour-Shalulile, la solidité des gardiens de but El Shenawy-Williams, et la science des entraîneurs Koller-Cardoso.

La demi-finale entre Al Ahly, club le plus titré du continent (12 Ligues des champions) et Mamelodi Sundowns, club le plus riche d’Afrique (valorisé à 35 millions d’euros), devrait accoucher du grand favori pour la victoire finale. (Source RFI)

Fouad Mebazaa, « président malgré lui » de la Tunisie en 2011, est mort

Il avait assuré la transition pendant près d’un an entre la fuite de l’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali, en janvier 2011, et les premières élections libres du pays, organisées en octobre de la même année.

Président de la République tunisienne par intérim à la suite de la révolution de 2010-2011, Fouad Mebazaa est mort, mercredi 23 avril, à Tunis, à l’âge de 91 ans. Il avait assuré la transition entre la fuite de l’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011, et les premières élections libres du pays, organisées en octobre de la même année. (Source Lemonde Afrique)

Sénégal : vers le renforcement de la protection des travailleurs

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé mercredi des réformes en cours visant à moderniser le Code du travail et le Code de la sécurité sociale pour mieux protéger les travailleurs.

« Les réformes (sont) en cours pour disposer de nouveaux Codes du travail et de la sécurité sociale, afin d’assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l’économie informelle », a indiqué ce matin à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, le chef de l’Etat sénégalais. Il s’exprimait à l’ouverture de la quatrième édition de la Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, placée sous le thème : « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». (Source apanews)

Visa détourné, documents falsifiés : les Togolais risquent gros aux USA

427 Togolais en situation irrégulière aux États-Unis seront prochainement expulsés vers leur pays d’origine. L’annonce a été faite par Mary Sturgis, officier consulaire à l’ambassade des États-Unis à Lomé.

Ces ressortissants figurent sur une liste de plus d’un million de personnes identifiées en novembre dernier par les services d’immigration US comme vivant illégalement sur le territoire. Et ce chiffre pourrait bien grimper.

« Je conseille aux amis togolais concernés de rentrer d’eux-mêmes, avant qu’il ne soit trop tard. Les conséquences sont moins graves si l’on prend l’initiative de revenir volontairement », a exhorté Mme Sturgis. À défaut, ils risquent des poursuites pénales, une expulsion brutale et surtout une interdiction de territoire pouvant aller de 5 à 10 ans… voire à vie dans certains cas. (Source togonews)

Centrafrique : 1 million de personnes en déficit de logement, soit 15 % de la population

Avec un manque de maisons pour à peu près 1 million de personnes en Centrafrique, soit 15% de la population, le défi en la matière est important pour permettre notamment aux fonctionnaires de pouvoir accéder à la propriété. Les partenariats public-privés représentent une solution privilégiée, mais le gouvernement entend aussi tirer parti des bénéfices des fonds de garantie.

La construction de nouveaux logements sociaux est l’une des priorités du gouvernement de la République centrafricaine. Avec un manque de maisons pour à peu près 1 million de personnes, soit 15% de la population, le défi en la matière est important pour permettre notamment aux fonctionnaires de pouvoir accéder à la propriété. (Source Africa 24)