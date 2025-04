Afrique: CAN Féminine de Futsal - Le Maroc et l'Angola retrouvent les demi-finales

Après sa brillante victoire 8-1 contre la Namibie, en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine de Futsal qu'il abrite depuis le mardi 22 avril 2025, le Maroc a encore fait sensation ce jeudi soir, en étrillant le Cameroun, 7-1. L'Angola progresse également à la prochaine étape grâce à un deuxième succès de rang face à l'Egypte (3-1).

Comme face aux namibiennes, les Lionnes de l'Atlas ont démarré sur un rythme soutenu, El Aouafi trouvant l'ouverture du score dès la 4ème minute. La pression des locales a poussé la camerounaise Mbomozomo à tromper sa propre gardienne (12e) avant que Knaidil ne porte le score à 3-0 à la 15ème minute. La réduction du score de Beulou (17e) n'a pas calmé les ardeurs des marocaines qui feront encore trembler les filets à quatre reprises, grâce à Hairi (28e), El Madani (33e), Tadlaoui (40e) et Zaid Alkilaini (40e).

Cette nouvelle démonstration illustre la puissance offensive des Lionnes de l'Atlas, auteures de 15 buts en deux sorties. Elles valident au passage leur ticket pour les demi-finales alors que le Cameroun et la Namibie qui s'affrontent samedi pour le compte de la troisième journée n'auront plus droit à l'erreur.

Dans le Groupe B, l'Angola a aussi validé son ticket pour le dernier carré de la compétition, après un deuxième succès de rang face à l'Egypte 3-1, grâce notamment à un doublé de Djamila Catombela (11e et 33e) et un autre but de Beu (39e). La réduction du score d'Asmaaooz (32e) n'a pas suffi à combler le retard des égyptiennes au marquoir. Les Palancas Negras avaient idéalement lancé leur tournoi grâce à un succès 5-2 contre la Guinée, mardi en ouverture du tournoi dans la poule B. L'Egypte et la Guinée joueront leur survie, samedi, à l'occasion de la 3ème journée. L'équipe perdante de ce duel sera assurée de faire ses adieux à la compétition.

Le match le plus équilibré de cette deuxième journée nous est venu du Groupe C où Madagascar et la Tanzanie ont fait jeu égal au terme d'une rencontre prolifique (4-4). Grâce à ce point obtenu, les malgaches prennent le contrôle de la poule avec 2 points, après avoir négocié un autre score de parité à la première journée face au Sénégal (5-5). Tout reste possible dans ce groupe qui rendra son verdict samedi, au terme de la rencontre de la troisième journée entre le Sénégal et la Tanzanie qui comptent un point chacun.