Burkina Faso: Foire internationale des petits génies du Faso - OMELA fait la promotion de l'innovation et de la résilience chez les jeunes

L'Association Open My Eyes for Life (OMELA) organise, du 23 au 25 mai 2025, la première édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO) sur le thème « Place du génie créatif des tous petits dans un contexte d'insécurité et de résilience ». Elle l'a annoncé lors d'une conférence de presse, mercredi 23 avril 2025, à Ouagadougou.

Mettre en lumière l'ingéniosité et la créativité des enfants dans un contexte de résilience. Tel est le pari de l'association Open My Eyes for Life (OMELA), qui a officiellement lancé la première édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO). L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue, mercredi 23 avril 2025, à Ouagadougou. L'événement va se dérouler, du 23 au 25 mai 2025, au Musée national sur le thème : « Place du génie créatif des tout-petits dans un contexte d'insécurité et de résilience ». Selon le président de OMELA, Emmanuel Dori, la FIPEG-FASO vise à offrir une plateforme d'expression aux enfants pour valoriser leur potentiel créatif et innovant. «

Malgré les défis sécuritaires et sociaux que traverse notre pays, nous croyons fermement que l'innovation et la créativité des jeunes sont des piliers pour bâtir la résilience et ouvrir la voie à un développement durable », a-t-il affirmé.

Pour M. Dori, la FIPEG-FASO est bien plus qu'un simple événement, car elle est une vision pour un Burkina Faso plus intelligent, plus solidaire et plus innovant. Il a ajouté que cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation, et ambitionne de devenir un levier majeur de promotion des talents juvéniles au Burkina Faso. « L'événement prévoit une participation de plus de 1 000 visiteurs autour de diverses activités : expositions, ateliers interactifs, panels, conférences et compétitions

créatives. Cinq ateliers majeurs seront organisés autour de thématiques clés : robotique, intelligence artificielle, recyclage, énergies renouvelables et arts appliqués », a expliqué M. Dori. Il a précisé que les inscriptions à la FIPEG-FASO peuvent se faire individuellement ou en groupe. Pour les structures participantes, seul le prix du stand (30 000 F CFA) est à leur charge, le reste est pris en charge par l'association, a notifié Emmanuel Dori, en poursuivant que les enfants non adossés à une structure sont entièrement pris en charge par OMELA. « L'édition 2025 mettra en lumière 50 projets innovants conçus par des enfants.

Tous les participants recevront une attestation de participation, tandis que les meilleurs bénéficieront, en plus, d'une attestation de félicitations, d'un trophée, d'une enveloppe de 100 000 F CFA et d'un suivi post-concours », a précisé le président de l'association. Il a indiqué qu'au total, six prix seront décernés dans trois grands domaines à savoir les arts, les sciences et les technologies.

M. Dori a annoncé que des experts reconnus comme Issaka Sawadogo (Art), Ivonne Bonsi (Science) et Inoussa Sanfo (Technologie), animeront des ateliers dans une perspective de transfert intergénérationnel. OMELA est une association chrétienne, apolitique et à but non lucratif, qui oeuvre pour l'éveil du potentiel des enfants âgés de 6 à 24 ans, qu'ils soient instruits ou non. « Elle promeut un mentorat holistique en collaboration avec les établissements éducatifs et vise à façonner une génération consciente de ses capacités et tournée vers l'avenir », a soutenu Emmanuel Dori.