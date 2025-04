Soudan: La Salle d'Urgence du camp de Zamzam met en oeuvre un projet de distribution de moutons pour les familles fuyant le camp

La salle d'urgence humanitaire du camp de Zamzam pour les déplacés de la ville d'Al-Fasher a mis en oeuvre ce jeudi le projet de distribution de moutons pour les familles des déplacés, qui visait à distribuer (30) moutons à (422) familles des déplacés qui ont fui le camp en raison de l'attaque lancée par la milice terroriste rebelle FSR, aux sites de rassemblement des personnes déplacées en plein air, sous les arbres, et aux centres d'hébergement des déplacés de la ville d'Al-Fasher, avec le soutien des personnes charitables de l'État de Washington.

La Salle d'Urgence Humanitaire du camp de Zamzam a appelé toutes les organisations humanitaires à continuer de fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées qui dorment à même le sol et se réfugient à la belle étoile.

Entre-temps, les personnes déplacées ont appelé les organisations humanitaires nationales et internationales, ainsi que toutes les organisations caritatives, à fournir de l'eau potable aux personnes déplacées et à poursuivre le programme de cuisine collective le plus longtemps possible pour alléger les souffrances auxquelles elles sont confrontées pour répondre aux exigences de la vie quotidienne.

SUH a déclaré dans un tweet sur sa page Facebook que le projet avait été bien reçu et accepté par les personnes déplacées dans leurs lieux de rassemblement, et qu'elle avait exprimé sa gratitude et son appréciation aux bienfaiteurs pour leur généreux soutien au projet, et à la SUH pour le bon déroulement du processus de distribution.

Dans le même contexte, la salle d'urgence humanitaire du camp de Zamzam pour les déplacés a récemment distribué des paniers alimentaires, ciblant (300) familles, soit l'équivalent de 2210 individus, des déplacés qui ont fui les ravages de la guerre vers la ville d'El Fasher, avec le soutien de l'organisation (NPA).

La SUH a renouvelé l'appel aux organisations et aux philanthropes pour qu'ils fournissent une aide humanitaire aux personnes déplacées, notamment à la lumière des circonstances environnantes.