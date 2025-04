Soudan: Le ministre des Finances rencontre le directeur exécutif du troisième groupe africain du FMI

Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Gibril Ibrahim, et le directeur exécutif du Groupe africain III du Fonds monétaire international, M. Regis N'sonde, ont discuté des moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le Soudan et le Fonds, en particulier à la lumière des défis économiques et de développement auxquels sont confrontés le pays et la région africaine en général.

Lors de sa rencontre avec le Directeur exécutif en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le ministre a fourni un exposé complet sur l'évolution économique au Soudan, passant en revue les développements positifs qui ont commencé à apparaître à l'horizon, à la lumière de la guerre. Il a souligné la reprise progressive des performances de l'économie nationale, la période récente ayant été marquée par une amélioration significative de l'activité commerciale, accompagnée d'une stabilité continue du taux de change de la monnaie nationale, reflétant des signes de stabilité économique relative.

Le ministre a prédit que le début de l'année prochaine serait témoin d'une transformation économique qualitative, en raison du retour croissant des citoyens dans leurs zones libérées et de la reprise de l'activité commerciale et des activités productives. Il a indiqué que la production agricole pendant la période de guerre a dépassé les niveaux atteints au cours des années de paix précédentes, ce qui réfute les rumeurs circulant sur la possibilité d'une famine. Il a souligné que le Soudan a commencé à passer de la phase de secours d'urgence à la phase de développement durable.

La réunion a également discuté des défis communs de développement auxquels sont confrontés les pays africains et des moyens d'atteindre les objectifs de développement durable en activant l'action collective dans le cadre du Premier Groupe africain.

Les deux parties ont discuté de l'importance du rôle du groupe dans l'influence des décisions de la haute direction du Fonds monétaire international, en veillant à ce que le soutien nécessaire soit dirigé vers les pays africains, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. Ils ont également discuté des programmes de renforcement des capacités, de formation et de qualification des cadres nationaux, ainsi que de l'engagement des jeunes africains dans les institutions financières internationales pour leur permettre de contribuer efficacement au développement des infrastructures financières de leurs pays.

Le ministre a exprimé le désir du Soudan de bénéficier de l'expertise technique accumulée par le Fonds pour renforcer les capacités des institutions financières nationales, notamment le ministère des Finances, la Banque centrale du Soudan, le Bureau central des statistiques et l'Autorité fiscale.

À l'issue de la réunion, le Directeur exécutif a affirmé son engagement personnel à soutenir le pays dans les forums internationaux, annonçant son intention de se rendre au Soudan dans les meilleurs délais, exprimant sa solidarité avec le peuple soudanais et affirmant la poursuite d'une coopération étroite entre les deux parties. Il a également exprimé son espoir de voir la sécurité et la stabilité revenir au Soudan.M. Regis N'sonde, ont discuté des moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le Soudan et le Fonds, en particulier à la lumière des défis économiques et de développement auxquels sont confrontés le pays et la région africaine en général.

Lors de sa rencontre avec le Directeur exécutif en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le ministre a fourni un exposé complet sur l'évolution économique au Soudan, passant en revue les développements positifs qui ont commencé à apparaître à l'horizon, à la lumière de la guerre. Il a souligné la reprise progressive des performances de l'économie nationale, la période récente ayant été marquée par une amélioration significative de l'activité commerciale, accompagnée d'une stabilité continue du taux de change de la monnaie nationale, reflétant des signes de stabilité économique relative.

Le ministre a prédit que le début de l'année prochaine serait témoin d'une transformation économique qualitative, en raison du retour croissant des citoyens dans leurs zones libérées et de la reprise de l'activité commerciale et des activités productives. Il a indiqué que la production agricole pendant la période de guerre a dépassé les niveaux atteints au cours des années de paix précédentes, ce qui réfute les rumeurs circulant sur la possibilité d'une famine. Il a souligné que le Soudan a commencé à passer de la phase de secours d'urgence à la phase de développement durable.

La réunion a également discuté des défis communs de développement auxquels sont confrontés les pays africains et des moyens d'atteindre les objectifs de développement durable en activant l'action collective dans le cadre du Premier Groupe africain.

Les deux parties ont discuté de l'importance du rôle du groupe dans l'influence des décisions de la haute direction du Fonds monétaire international, en veillant à ce que le soutien nécessaire soit dirigé vers les pays africains, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. Ils ont également discuté des programmes de renforcement des capacités, de formation et de qualification des cadres nationaux, ainsi que de l'engagement des jeunes africains dans les institutions financières internationales pour leur permettre de contribuer efficacement au développement des infrastructures financières de leurs pays.

Le ministre a exprimé le désir du Soudan de bénéficier de l'expertise technique accumulée par le Fonds pour renforcer les capacités des institutions financières nationales, notamment le ministère des Finances, la Banque centrale du Soudan, le Bureau central des statistiques et l'Autorité fiscale.

À l'issue de la réunion, le Directeur exécutif a affirmé son engagement personnel à soutenir le pays dans les forums internationaux, annonçant son intention de se rendre au Soudan dans les meilleurs délais, exprimant sa solidarité avec le peuple soudanais et affirmant la poursuite d'une coopération étroite entre les deux parties. Il a également exprimé son espoir de voir la sécurité et la stabilité revenir au Soudan.