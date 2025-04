Soudan: La ministre de l'Investissement préside la réunion du Comité suprême du Forum d'investissement soudano-égyptien

Le Comité suprême du Forum d'investissement soudano-égyptien a tenu sa première réunion jeudi à Port Soudan, présidée par Mme Ahlam Mahdi, ministre de l'Investissement et de la Coopération Internationale, et à laquelle ont participé les sous-secrétaires des ministères de l'économie, l'Union des employeurs et les autorités compétentes.

La ministre de l'Investissement a souligné que le forum est de la plus haute importance pour faire progresser la coopération économique et d'investissement. C'est également l'occasion de créer des partenariats d'intégration dans tous les domaines et de renforcer les relations économiques entre le Soudan et l'Égypte. Il représente également une opportunité d'intégration économique régionale et arabe.

Le ministre a souligné la nature particulière des relations soudano-égyptiennes, notant que le forum est une opportunité pour les hommes d'affaires égyptiens d'investir dans des projets prêts pour la reconstruction, appelant à la présentation de projets réels de reconstruction et de développement, soulignant la nécessité d'établir des priorités dans la sélection des projets à cet égard.

Dans tous les aspects de la vie, a-t-elle déclaré, l'accent sera mis sur les projets urgents de reconstruction rapide dans les domaines de la santé, de l'électricité, de l'eau et de l'éducation, en plus des projets de services.

Le ministre a ajouté que le Soudan se prépare désormais à la phase de relèvement précoce, avec des indicateurs croissants qui reflètent cela à travers les victoires qui augmentent de jour en jour, ajoutant que le ministère est considéré comme l'un des bras efficaces dans les efforts de relèvement et de reconstruction en attirant davantage d'investisseurs pour investir dans des projets de développement, de services et de reconstruction.

La ministre de l'Investissement a souligné « Nous avons donc développé une vision globale des projets de reconstruction », expliquant que le forum est une opportunité de résoudre de nombreux problèmes et obstacles dans les domaines de la reconstruction et de l'investissement.