Sénégal: Le chef de l'Etat annonce l'élaboration en cours de nouveaux Codes du travail et de la sécurité sociale

Diamniadio — Le gouvernement est train d'élaborer de nouveaux Code du travail et de la sécurité sociale afin d'y intégrer des réformes nécessaires qui garantissent une meilleure protection des travailleurs et une prise en compte du secteur dit informel.

"Les réformes [sont] en cours pour disposer de nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale, afin d'assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l'économie informelle", a dit le président Bassirou Diomaye Faye, lors de la cérémonie d'ouverture de la quatrième Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité.

Cet évènement de deux jours, qui se tient au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, situé à trente kilomètres de Dakar, porte sur le thème : "Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère".

Plusieurs autorités gouvernementales, dont le ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, des travailleurs, des organisations syndicales et patronales, des partenaires techniques et financiers prennent part.

Dans son discours, le chef de l'État a également listé les nombreuses initiatives étatiques en matière d'emploi et d'employabilité, dans le domaine de la formation professionnelle et technique, par exemple.

Il s'agit, entre autres, du programme de l'apprentissage de masse, du projet de formation pour l'autonomisation des femmes, du projet de formation des talibés dénommé "Daara Atelier" visant à former 15 000 pensionnaires d'écoles coraniques dans divers métiers à l'horizon 2029.

Le président Faye a également fait état de la généralisation de l'internalisation des modules sur l'entrepreneuriat dans les filières de formation, l'insertion des centres d'incubation dans les établissements de formation professionnelle et technique, le renforcement du dispositif innovant d'insertion des jeunes à travers les masterclass et les caravanes de l'insertion, et la mise en place d'une plateforme nationale d'insertion professionnelle.

"Tout cela [est] moulé dans la grande offensive pour la formation professionnelle, a-t-il fait savoir, soulignant que toutes ces initiatives aussi "méritoires" qu'elles soient ne peuvent prospérer sans "un climat social apaisé".

"C'est pourquoi il est important d'instaurer un dialogue responsable entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales des travailleurs ainsi que la société civile. C'est cela le garant d'un cadre d'épanouissement aux entreprises et la sauvegarde des intérêts des travailleurs", a indiqué le chef de l'Etat.