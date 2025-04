Sénégal: Agenda Sénégal 2050 - Le gouvernement espère une contribution de plus de 4 000 milliards des PPP sur cinq ans, selon un officiel

Dakar — L'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" accorde une attention particulière aux partenariats public-privé (PPP), avec une prévision d'un investissement global de 4 370 milliards FCFA sur la période 2025-2029, a annoncé, jeudi à Dakar, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Gorgui Fall.

S'exprimant lors de la clôture d'un cycle de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats public-privé, il a déclaré que "les PPP constituent l'un des piliers de l'Agenda national de transformation +Sénégal 2050+".

La rencontre, initiée par le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, à travers l'Unité nationale d'appui aux partenariats public-privé (UNAPPP), a notamment porté sur le contrôle et la régulation des PPP.

Gorgui Fall a précisé qu'au cours des travaux, les formateurs ont surtout insisté sur les points relatifs à l'identification, la préparation, la structuration, la passation, ainsi que l'exécution et le suivi des projets de partenariats public-privé.

Il a souligné que la contribution attendue des PPP dans le nouveau référentiel des politiques publiques, soit un investissement de plus 4 300 milliards FCFA sur une période de quatre ans, exige trois mécanismes.

"La réalisation de cet objectif implique un cadre juridique et institutionnel propice à la mise en oeuvre de projets PPP de qualité, des agents publics impliqués dans la réalisation des projets PPP suffisamment formés et un secteur privé capable de tirer pleinement profit des avantages et opportunités du nouveau cadre des PPP issu de la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de PPP", a expliqué Gorgui Fall.

Il a indiqué, à ce propos, que le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a élaboré une Stratégie de développement des PPP afin d'atteindre cet objectif.

"Cela permettra de relever les défis liés à la réalisation d'un bilan de PPP de qualité, conformément à la vision du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye", a-t-il souligné.

Il a également dit être convaincu que les sessions de formation permettront aux bénéficiaires de disposer désormais de capacités et d'outils adaptés pour une mise en oeuvre efficiente et efficace de projets PPP de qualité et à fort impact.

L'UNAPPP a initié ces formations au profit des autorités contractantes pour leur permettre de renforcer leurs connaissances des notions et cadres réglementaire et institutionnel des PPP, la préparation, la structuration, la passation, le suivi de l'exécution et le contrôle des projets de PPP.