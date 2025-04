Sénégal: Le monde de l'emploi est confronté au 'défi permanent' de l'IA (Bassirou Diomaye Faye)

Diamniadio — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a estimé, jeudi, que le secteur de l'emploi durable est confronté à un "défi permanent" face à l'avancée des technologies de pointe comme l'Intelligence artificielle (IA).

"Conserver et évoluer dans un emploi est un défi permanent face au bouleversement technologique majeur que connaît notre époque, notamment avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et l'utilisation croissante des robots et des services automatisés à la place des humains", a-t-il dit dans son discours à l'ouverture de la quatrième Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité.

Cet évènement de deux jours, qui se tient au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICA) de Diamniadio, situé à trente kilomètres de Dakar, porte sur le thème : "Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère".

Selon le président Faye, les évolutions technologiques posent avec acuité la question de l'avenir du travail et des compétences de demain.

Il a préconisé parmi les solutions, l'intégration de ces évolutions numériques dans la formation. Le chef de l'Etat a également invité les entrepreneurs et les entreprises à adopter des démarches innovantes, assurant à ces derniers de l'accompagnement de l'Etat.

Il faut "placer l'innovation et l'entrepreneuriat au coeur des actions de développement économique avec une attention particulière aux start-up technologiques et aux entreprises innovantes qui sont des moteurs essentiels de compétitivité et d'opportunité économique pour la jeunesse à l'horizon 2050", a souligné le président de la République.

La quatrième Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité a également vu la participation d'autorités gouvernementales, notamment du ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, des travailleurs, des organisations syndicales et patronales, des partenaires techniques et financiers.

L'objectif de cette rencontre est, selon le ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions, d'établir une "feuille de route claire et inclusive" afin de promouvoir le développement de l'emploi décent et de qualité, de renforcer le dialogue social ou encore proposer des mécanismes novateurs en matière de politique nationale.

Les participants devront ainsi identifier des solutions concrètes et durables pour renforcer l'employabilité des jeunes, favoriser leur insertion professionnelle et accompagner la transformation structurelle du marché du travail.