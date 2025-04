Sénégal: Les fistules obstétricales en baisse à Ziguinchor (urologue)

Ziguinchor — Le docteur Aboubacar Traoré, chirurgien urologue à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, a fait part de la baisse du nombre de cas de fistules obstétricales dans la région, grâce à la mise en place de plusieurs stratégies dans la prise en charge des femmes souffrant de cette pathologie.

"Au début, le camp de chirurgie de 2022, on avait pris en charge une vingtaine de fistuleuses en une semaine. On prend une dizaine de fistules de façon annuelle. Donc, c'est devenu de plus en plus rare", a déclaré Dr Traoré.

Il intervenait dans le cadre de la caravane de presse organisée par la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme), en collaboration avec l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd) dans la région de Ziguinchor du 22 au 25 avril.

L'urologue au service de chirurgie de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor a expliqué la baisse de cette pathologie dans cette région sud du pays par plusieurs stratégies prises dans le cadre de la prise en charge des femmes atteintes de fistules obstétricales.

"On reçoit des patientes qui viennent de la Casamance, notamment des régions de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Au début, on avait des difficultés parce que ce sont les fistuleuses elles-mêmes qui prenaient en charge les soins sur le plan financier. Avec l'appui de la Direction Santé mère-enfant, maintenant, les soins sont vraiment gratuits", a expliqué l'urologue.

Il a aussi évoqué la mise à disposition de logement gratuit de ces femmes atteintes de fistules obstétricales. "Quand elles viennent, le transport, le logement, tout est pris en charge de façon gratuite", a indiqué le docteur Traoré.

"Actuellement, nous n'avons pratiquement pas de difficultés dans la prise en charge de ces fistuleuses. Il y a assez de chirurgiens dans la région qui sont compétents et aguerris pour la prise en charge. C'est pour ça que le résultat est là", s'est félicité le praticien.

Polarisant 3 régions, l'hôpital de la Paix a six chirurgiens urologues, tous entraînés à la prise en charge de cas de fistules obstétricales.

"Nous pouvons dire que 95% de ces fistules sont des fistules obstétricales. C'est-à-dire que ce sont des fistules qui surviennent au moment de l'accouchement. Les femmes aussi peuvent avoir des complications qui peuvent expliquer ces cas de fistule", a expliqué Aboubacar Traoré.

"Ces complications, s'expliquent par le retard lié à la prise de décision d'aller vers le service de santé, le deuxième retard, au niveau du transport, à l'évacuation et à la prise en charge au niveau de la structure. Donc ça, ce sont des facteurs qui peuvent entraîner donc la fistule obstétricale", a-t-il expliqué.

La fistule est une communication anormale entre la vessie, c'est-à-dire l'appareil urinaire et l'appareil génital".