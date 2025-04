Congo-Kinshasa: Médecins sans frontières dénonce la mort d'un nouvel employé de l'ONG dans l'est du pays

« Il faut que cela cesse ! » Medecins sans frontières lance un cri d'alerte après qu'un de ses collaborateurs de terrain a été tué par balle à son domicile, dans la soirée du 18 avril, dans l'est de la RDC. Infirmier à l'hôpital général de référence de Masisi, il est le second employé MSF à être tué par balle au centre de Masisi en moins de deux mois. C'est aussi le troisième employé de MSF à perdre la vie par balle depuis le début de l'année au Nord-Kivu.

Un employé de Médecins sans frontières (MSF) a été tué par balle le 18 avril dans l'est de la RDC « par un homme armé en uniforme », a déploré l'ONG, ce jeudi 24 avril, dans un communiqué exhortant miliciens et soldats congolais à « cesser les violences contre les civils et les humanitaires ». Fin février, un autre employé de l'organisation humanitaire était décédé après avoir été grièvement blessé par balles pendant des combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre le groupe armé M23 et des miliciens progouvernementaux. Les deux incidents ont eu lieu à Masisi, localité de la province du Nord-Kivu.

L'est de la RDC, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis trente ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23, soutenu par Kigali, des grandes villes de Goma et Bukavu.

L'employé de MSF « a été assassiné »

« Le vendredi 18 avril, deux hommes en uniforme militaire armés de fusils d'assaut ont agressé et racketté des civils dans la ville de Masisi avant de faire irruption au domicile d'un employé de MSF afin d'y extorquer les biens », détaille MSF sans donner le nom de la victime. « Ces hommes armés ont fait usage de leurs armes, blessant mortellement l'employé de MSF, touché à deux reprises au thorax », poursuit l'organisation qui a enregistré depuis janvier une quinzaine d'incidents affectant ses équipes ou les structures qu'elle soutient.

Cité dans le communiqué, le représentant de MSF en RDC Emmanuel Lampaert, parle de drames inadmissibles et qui ne doivent pas se reproduire. Cela témoigne d'une dégradation générale de la situation sécuritaire. Emmanuel Lampaert, Représentant de MSF en RDC réagit à la mort d'un membre de l'ONG

Liza Fabbian « Même loin des lignes de front, l'insécurité est partout », a alerté Mathilde Guého, cheffe des programmes MSF au Nord-Kivu. MSF compte près de 3.000 collaborateurs locaux et étrangers en RDC.