Bénin: Le carnage du 17 avril provoque de vives réactions dans toute la société

Chaque lendemain d'attaque armée au nord du Bénin, des polémiques reviennent contre le gouvernement, accusé de ne pas communiquer à temps et pas suffisamment. Un reproche également fait à l'armée. Les incidents de Koudou et du point triple survenus le 17 avril n'échappent pas à la règle malgré la déclaration ce 23 avril du porte-parole du gouvernement. Prise de parole incomplète ou tardive, pour certains. Les Béninois estiment ne pas avoir de réponse à toutes leurs interrogations. Toutefois, la condamnation des attaques est unanime, l'ancien Président Nicéphore Soglo, par exemple, et d'autres personnalités se disent horrifiés par « une attaque lâche et barbare ».

Le bilan de 54 morts après les attaques du 17 avril dernier contre deux positions de l'opération militaire antiterroriste Mirador dans la zone frontalière du Burkina et du Niger, dans le nord Bénin, provoque de vives réactions dans le pays. Ces attaques ont été revendiquées, comme celles de janvier dernier par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans le JNIM.

Les Béninois, toutes régions, toutes religions et tous bords politiques confondus, ont condamné le carnage survenu au point triple et à Koudou, au nord du Bénin. L'opinion publique est choquée et révoltée, mais s'en prend tout de même au gouvernement pour son silence, les premiers jours qui ont suivi l'attaque, et sur le bilan, donné en deux temps et à quelques jours d'intervalles. Beaucoup le déplorent et l'assimilent à un maquillage des chiffres.

Aboubakar Baparapé, président de l'organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin parle d'un sentiment de révolte dans la population. Après ce drame, il dénonce l'incapacité de l'État à protéger les citoyens béninois et demande le renforcement de la coopération militaire. Propos recueillis par Clothilde Hazard.

Il faut que les mesures sécuritaires soient renforcées et que le gouvernement puisse coopérer au moins avec les deux pays frontaliers. La question sécuritaire doit passer au-dessus des égos.

Réaction Aboubakar Baparapé sur les attaques terroristes du 17 avril au Bénin

Clothilde Hazard D'autres se demandent pourquoi, une semaine après, Patrice Talon n'a pas décrété un deuil national et mis les drapeaux en berne. Ce mercredi 23 avril, le porte-parole présentait aux familles éplorées, les condoléances du gouvernement. Chaque famille endeuillée devrait recevoir un courrier de compassion et de soutien du ministre de la Défense. Cela avait été le cas lors des attaques du 8 janvier.

En dehors des appels à l'union sacrée et au patriotisme, à signaler cette recommandation du parti d'opposition Les Démocrates. La formation demande au gouvernement d'engager des concertations urgentes et sincères avec les pays voisins. Avant lui, Wilfried Houngbedji, le porte-parole de l'exécutif, reconnaissait que cette coopération sous-régionale était impérative pour mener une riposte plus efficace.