Congo-Brazzaville: Gastronomie - Une masterclass en faveur des jeunes de Pointe-Noire

La formation qui se tiendra du 25 au 27 mai dans la ville de Pointe-Noire sera une occasion pour le chef Madzou Moukassa de transformer positivement le quotidien des jeunes à travers les métiers de la gastronomie, de créer des changements tangibles et durables en leur offrant un mentorat approfondi et un accompagnement dans leur parcours professionnel et personnel afin de bâtir un réseau solide et dynamique pour plus d'opportunités d'affaires et d'expériences.

Les participants au programme de formation bénéficieront des cours théoriques et pratiques sur la cuisine, la restauration, la pâtisserie et d'un accompagnement pour booster leurs aspirations. Il s'agira de leur apporter des changements significatifs dans leur vie afin qu'ils deviennent des leaders dans le secteur de la gastronomie.

Le programme vise donc à mettre à la disposition des jeunes des outils adéquats pour mieux maîtriser les techniques du métier, les capacités et compétences opérationnelles afin qu'ils deviennent des interlocuteurs outillés et informés en faveur des entités qui sont impliquées et d'affronter le quotidien souvent difficile à travers le pays.

Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage, c'est une main tendue, un nouveau départ et une ouverture vers le monde professionnel. Thianslly Arlich Madzou Moukassa, ce jeune chef talentueux dans l'art culinaire qui voit plus loin, ne se contente pas seulement d'enseigner un métier, mais transmet une vision, celle d'une jeunesse congolaise capable de s'émanciper par le travail acharné et l'innovation culinaire.

« Les jeunes ont besoin d'opportunités pour montrer leurs talents. Nous avons besoin des politiques qui offrent aux jeunes l'occasion de montrer leurs talents et un environnement qui leur soit favorable et leur dire en permanence que c'est possible, qu'ils peuvent le faire », a-t-il dit.

Un engagement qui se traduit par sa volonté à défendre inlassablement les droits des jeunes, à promouvoir l'égalité des chances en particulier dans le domaine de la gastronomie, véritable levier de développement économique. Pour lui, investir dans le potentiel et l'autonomisation des jeunes est une démarche stratégique et salvatrice. Cela ouvre la voie à l'égalité, à la réinsertion sociale, à l'éradication de la pauvreté et du chômage, à une croissance inclusive et à un développement durable, car les jeunes sont des moteurs du développement qui apportent d'énormes contributions et sont des leviers de la société tout entière.

« Chaque matin, je me lève avec la profonde conviction que rien n'est plus beau que de mettre son énergie au service des autres, et surtout des jeunes, leur offrir un avenir meilleur, protéger leurs droits et leur donner les moyens de s'épanouir. C'est bien plus qu'un engagement, c'est un devoir et je suis infiniment reconnaissant de pouvoir contribuer à ma façon à cette noble mission », a-t-il déclaré.

Ce programme vise, entre autres, à lutter contre l'oisiveté des jeunes afin de les inciter à se prendre en charge ; à oeuvrer pour l'éclosion des talents dans le secteur de la gastronomie avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du cadre de vie des jeunes congolais ; à créer des opportunités de terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat auprès des jeunes ; à faire connaître les talents prometteurs et innovateurs des jeunes congolais dans le secteur de la gastronomie grâce aux réseaux auxquels il est affilié.