Afrique: La Tunisie préside l'Initiative de défense 5+5

La 40ème réunion du Comité directeur de l'Initiative de défense 5+5 s'est ouverte jeudi matin à Tunis avec la participation des représentants des ministères de la Défense de l'Algérie, de la France, de l'Italie, de la Libye, de Malte, du Maroc, de la Mauritanie, du Portugal, de l'Espagne et de la Tunisie.

Dans un discours d'ouverture enregistré adressé aux délégations participantes, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a réitéré le ferme engagement de la Tunisie à soutenir et à renforcer l'Initiative de défense 5+5 en tant que cadre de coopération et groupement régional qui, depuis vingt ans, sert de modèle d'action conjointe pour relever les défis sécuritaires et contribue à renforcer les capacités de défense des pays de l'Initiative à travers l'échange d'expertise et la formation conjointe, le développement de mécanismes de surveillance maritime et aérienne et le renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la criminalité, de la cybersécurité et de la gestion des crises.

Il a souligné que l'exercice par la Tunisie de la présidence tournante de l'initiative pour l'année 2025 coïncide avec sa proposition d'organiser en septembre un forum de dialogue sous le titre « Initiative de défense 5+5 : Réalité et perspectives ».

Il a ajouté que ce forum sera l'occasion d'un débat ouvert et d'un échange de visions sur l'avenir de l'initiative et une opportunité d'évaluer son parcours, d'anticiper ses orientations et de rechercher les moyens de renforcer les mécanismes d'action commune pour faire face aux défis avec efficience, efficacité et une vision claire basée sur l'engagement collectif, le partenariat effectif et le respect mutuel entre toutes les parties.

La réunion de deux jours a permis d'évaluer les activités programmées durant l'année en cours, de préparer un plan d'activités pour l'année suivante et de vérifier l'état d'avancement des projets dans le cadre de l'initiative, en préparation de la 21e session de la réunion des ministres de la défense 5+5, qui se tiendra en Tunisie à la fin de cette année.