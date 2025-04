Congo-Kinshasa: Conflit de l'Est - Kinshasa et le M23/AFC arrondissent les angles au Qatar

Les choses sont allées très vite à Doha au Qatar où les délégations de Kinshasa et du M23/AFC tiennent, depuis quelques jours, des pourparlers intenses censés aboutir à une paix durable à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le premier acte de ce processus de paix est sans doute le communiqué conjoint signé le 24 avril par les deux parties dans lequel elles annoncent avoir convenu de « travailler à la conclusion d'une trêve » en vue d'un cessez-le-feu effectif. Rien n'est encore acquis à ce stade.

Les deux délégations ont simplement exprimé dans ce document leur intention d'en finir avec la guerre qui n'a que trop duré à l'Est de la RDC. Elles ont, d'un commun accord, réaffirmé leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejetant catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation.

Il s'agit pour le gouvernement de la RDC et le M23/AFC de baliser la voie au dialogue tant attendu en créant, d'ores et déjà, un environnement propice aux discussions. À propos de ce dialogue, les parties ont convenu sur le fait qu'il devra porter sur les causes profondes du conflit ainsi que sur les modalités concrètes censées ramener la paix dans les territoires de l'Est.

Les deux parties se sont engagées à respecter immédiatement les engagements pris et ce, tout au long des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Le peuple congolais, les chefs religieux ainsi que les médias ont été exhortés à soutenir et à relayer ce message d'espoir et de paix. Il faut noter que cette avancée majeure fait suite à trois semaines de discussions à Doha, sous la médiation du Qatar. L'initiative est saluée par plusieurs acteurs régionaux et internationaux.