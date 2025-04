Congo-Brazzaville: Faire un peu plus

Le gouvernement congolais et la société turque Albayrak viennent de conclure un contrat de délégation de service public pour la collecte des déchets solides et l'exploitation des services de proprété à Brazzaville et Pointe-Noire. Une bonne nouvelle pour les citoyens de ces deux villes où l'on observe un entassement d'immondices.

Le remplaçant d'Averda, attendu au tournant, doit faire un peu plus pour réduire les déchets ménagers qui jonchent les artères principales et les alentours des marchés domaniaux. Au-delà de son expérience, il devrait pour y parvenir inciter la population à faire le tri, encourager le compostage des déchets organiques dans les parcelles ou par quartier et recycler ce qui peut l'être.

Penser la gestion commune des déchets en termes de développement durable et de préoccupation de santé publique doit également figurer au coeur des missions d'Albayrak dans une chaîne qui implique toutes les composantes de l'Etat. Il s'agit notamment des ministères de l'Environnement et de l'Assainissement urbain en s'appuyant à la fois sur les mairies d'arrondissements.

Une telle synergie permettra, dans la durée, de mieux gérer les détritus par catégorie qui peuvent être compostés, transformés même en énergie de type biogaz. Autant dire que la réussite de la nouvelle société, au-delà de la nécessité de disposer du matériel adapté et en quantité, dépendra de l'implication des citoyens eux-mêmes pour atteindre le but commun qui est d'avoir des villes propres.

Dans cette perspective, envisager un partenariat entre le ministère de l'Assainissement urbain qui veut libérer les voies des épaves de véhicules et le nouvel opérateur contribuerait à vaincre, tant soit peu, l'insalubrité dans les grandes agglomérations.