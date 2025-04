Congo-Brazzaville: Maloba - La culture comme moteur d'intégration et de diversification économique

Le Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo, dont la septième édition se tiendra du 28 avril au 2 mai à Brazzaville, mettra à l'honneur la culture en tant qu'élément indispensable à la diversification économique, contribuant à atteindre les objectifs stratégiques de prospérité, de solidarité et de sécurité.

Placé sur le thème « La culture comme moteur d'intégration et élément de diversification des économies dans la Cémac », l' événement revêt un intérêt particulier. Au-delà des spectacles artistiques, cette édition proposera conférences-débats, discussions, tables rondes, ateliers et masterclass. L'objectif est de démontrer que la culture constitue un vecteur essentiel de rassemblement au sein de la sous-région Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Définie comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, moraux, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, la culture englobe les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Elle a des effets directs sur le développement social et la structuration des sociétés. En tant que lien identitaire, elle renforce la cohésion sociale et encourage la participation des citoyens à une dynamique collective à l'échelle locale, sous-régionale ou continentale contribuant ainsi à forger un sentiment d'appartenance à un même peuple. Ce processus constitue un levier fondamental d'intégration et d'unité.

La culture joue également un rôle essentiel dans le renforcement des identités et dans la capacité des nations à faire face aux influences d'une économie globalisée, dont les pays en développement subissent souvent les effets les plus marquants.

À l'échelle sous-régionale, la diversité culturelle et le dialogue interculturel représentent des défis majeurs pour la construction d'un ordre mondial fondé sur la paix, la solidarité culturelle et le respect des valeurs communes telles que la protection et la promotion des droits humains et des langues.

La culture, au coeur de la civilisation et du développement humain, fait rêver, stimule les sens, propose de nouvelles façons de percevoir le monde, et crée des ponts entre les peuples. Elle favorise un dialogue constructif, capable d'unir plutôt que de diviser.

Le développement d'une culture diversifiée et accessible permet une meilleure prise de conscience des différences, facilite la connaissance mutuelle et encourage l'ouverture d'esprit. Les expressions culturelles sont souvent utilisées pour communiquer et sensibiliser le public au divers enjeux de société. Les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales et les partenaires au développement mobilisent le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques comme composantes essentielles de projets de développement social, économique et humain.

Au-delà de son rôle dans l'inclusion identitaire, la culture est également un moteur de développement économique pour la sous-région Cémac. Les activités culturelles ont un impact économique direct, en permettant notamment le passage d'une économie de subsistance à faible revenu vers une économie à forte valeur ajoutée. La valorisation du patrimoine culturel, sites, monuments, infrastructures devient un levier de revitalisation urbaine et communautaire, en stimulant la création des activités génératrices de revenus.

Dans un contexte de délocalisation des formes marchandes classiques de production et de consommation, caractérisé par la financiarisation et la mondialisation, où les productions standardisées se déplacent vers les pays à faibles coûts de production, la culture émerge comme un atout stratégique. Elle peut soutenir l'émergence de nouvelles filières économiques génératrices d'emplois et de revenus durables.