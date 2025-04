Congo-Brazzaville: Bijoux dentaires - Sourire d'or... mais à quel prix ?

Après avoir connu leur heure de gloire dans les années 2000, les bijoux dentaires font un retour remarqué sur la scène de mode, s'imposant comme la tendance rétro du moment. Ces petits ornements dorés ou argentés, posés directement sur les dents, séduisent de plus en plus de jeunes en quête d'originalité. Focus sur ces sourires éclatants... mais controversés.

« Je trouve que ces bijoux apportent un petit éclat au sourire ! », lance Coco, ravie de son anneau doré qui, selon elle, sublime sa dentition et la rend plus confiante. Même son de cloche chez Isabelle, qui a cédé à la tentation sous l'influence d'une amie.

« J'ai voulu faire comme elle, mais j'ai eu droit aux reproches de ma mère. J'ai pensé à les enlever, mais repenser à la douleur de la pose me freine... », confie-t-elle. Malgré tout, elle reconnaît recevoir plus de compliments depuis l'implantation de ses bijoux.

Un phénomène qui séduit, mais qui inquiète

Après les faux cils et les ongles, c'est désormais le sourire qui s'habille de fantaisies. Ces bijoux, parfois temporaires, se déclinent en or ou en argent et permettent aux jeunes de se distinguer dans la foule. Pourtant, cette tendance ne fait pas l'unanimité. « On parle d'implantation pour 2500 FCFA, réalisée avec une pince non stérilisée, sans gants ni anesthésie, dans un coin de marché. C'est absurde et dangereux ! », s'insurge Georges Massengo, quadragénaire, visiblement choqué par la banalisation de cette pratique.

Ce qui devait être un simple accessoire de mode peut en réalité entraîner de sérieuses complications, surtout lorsque la pose est réalisée par des personnes non qualifiées. Saignements, enflures, douleurs, difficulté d'adaptation... autant de symptômes signalés par plusieurs jeunes ayant opté pour ces bijoux.

Des risques sanitaires bien réels

Face à cette mode, certains professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. « Ces bijoux en métal, souvent de mauvaise qualité, collés entre les dents, peuvent causer des dommages irréversibles à l'émail, des infections graves, voire une mauvaise haleine », avertit le Dr Jonas, médecin généraliste qui a reçu plusieurs jeunes victimes de cette tendance.

Malgré ces avertissements, Cyril, vendeur de bijoux dentaires dans la rue, relativise : « C'est vrai que ce n'est pas très hygiénique, mais on fait l'effort de nettoyer les pinces après chaque utilisation... », dit-il, tout en admettant passer d'un client à un autre sans se laver les mains.

Une mode importée, mais dangereuse

Inspirée des tendances occidentales, notamment des États-Unis où le phénomène est popularisé sur les réseaux sociaux sous le nom de « Fashion braces », cette nouvelle mode gagne du terrain en Afrique centrale. Ces « appareils » esthétiques sont utilisés non pas pour corriger la dentition, mais comme accessoires de style, souvent personnalisables.

Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, les faux appareils dentaires sont même perçus comme un signe de richesse, les soins dentaires étant très coûteux. Le phénomène a toutefois connu un tournant tragique lorsque deux adolescents sont décédés après avoir contracté des infections dues à la pose de bagues fantaisie, une situation qui a poussé les autorités thaïlandaises à interdire cette pratique.

Au Congo, la prudence est de mise. Si aucun décès n'a encore été signalé, les professionnels de santé appellent à plus de vigilance. « Manipuler sa dentition sans précautions hygiéniques peut provoquer des infections sérieuses, voire entraîner l'extraction de dents. La mode, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Il faut se rappeler que l'émail dentaire ne repousse pas. Une fois détruit, c'est irréversible », prévient le Dr Jonas.