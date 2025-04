Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Adoption de la note méthodologique sur les étapes de finalisation du Snat

En plus de la Politique nationale d'aménagement du territoire (Pnat), du Guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire et des études sectorielles de base sur le capital forestier et le potentiel agricole en vue de l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire, (Snat), la RDC va disposer bientôt d'un Snat, cet outil de planification spatiale qui donne une orientation générale sur les usages, les affectations des zones d'occupation, l'organisation des réseaux divers et équipements.

La validation de la note méthodologique sur les étapes de finalisation de ce document ouvre ainsi la voix au processus participatif et inclusif de son élaboration. Cette note méthodologique a été adoptée à l'unanimité par les différentes parties prenantes au cours d'un atelier organisé récemment à l'Institut national des arts à Kinshasa par le ministère de l'Aménagement du territoire.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des étapes de finalisation du Snat a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo. Dans son allocution, le ministre Guy Loando a reconnu l'importance de cet atelier qui marque une étape décisive vers l'adoption d'un cadre stratégique de planification spatiale, aligné sur les ambitions de développement durable de la RDC.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le processus de finalisation du Snat n'est pas un simple exercice administratif, mais plutôt un moment décisif de concertation et d'appropriation dans la mesure où le Snat doit transcrire l'expression d'une vision nationale partagée, construite sur la base des réalités locales, des aspirations des populations et des ambitions de développement du pays.

Auparavant, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu Ngolo, a rappelé le cheminement du processus d'élaboration du Snat qui a été précédée par la réalisation de quelques préalables, à savoir la validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux et la finalisation de deux études sur le capital forestier et sur le potentiel agricole.

Il a exhorté les parties prenantes à être à la hauteur de la tâche leur confiée pour valider une méthodologie claire et fiable en vue de finaliser le processus d'élaboration du Snat. Soucieux de voir le processus d'élaboration du Snat aboutir à bon port, le patron de l'administration a sollicité l'accompagnement de différentes parties prenantes comme elles l'ont été pendant le processus de la réforme de l'Aménagement du territoire.

L'adoption à l'unanimité de la note méthodologique pour la finalisation du Snat a été faite après sa présentation par le Pr Kabamba Kabata. Celui-ci a, dans son exposé, fait d'abord un rappel sur les grandes lignes du processus de la réforme de l'Aménagement du territoire en termes d'objectifs et des avancées.

Par la suite, il a défini le Snat comme étant un document de référence à une valeur indicative qui donne une orientation générale sur les usages, les affectations des zones d'occupation, l'organisation des réseaux divers et équipements. Enfin, le Pr a expliqué les différentes phases d'élaboration du Snat avant de préciser que son élaboration exige une stratégie participative et inclusive.

Rappelons que l'atelier de validation de la note méthodologique pour la finalisation du Snat avait comme objectif global celui de valider de manière consensuelle des prochaines étapes pour la finalisation du Snat. De manière spécifique, il s'agissait donc de présenter les grandes lignes des prochaines étapes pour la finalisation du Snat ; de recueillir les observations et recommandations des parties prenantes ; d'identifier les ajustements nécessaires à intégrer dans le processus d'élaboration du Snat et enfin adopter les étapes retenues pour la suite du processus d'élaboration du Snat.