Soudan: Le Député du Soudan à Vienne informe les missions diplomatiques de la situation dans le pays

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne l'ambassadeur Magdi Ahmed a affirmé jeudi que l'intensification de la pression de la communauté internationale sur les rebelles des Forces de Soutien Rapide (RSF) et leurs partisans régionaux est la clé pour parvenir à la paix et mettre fin à la crise humanitaire dans le pays.

Il a appelé la communauté internationale à accroître son aide humanitaire au pays, à se concentrer sur la facilitation des besoins de retour des personnes déplacées et des réfugiés, à leur fournir les moyens de gagner décemment leur vie, à mettre en oeuvre des projets de retour rapide, à soutenir les efforts de reconstruction dans les zones libérées par les forces armées, à intensifier le travail humanitaire dans les zones encore sous le contrôle des rebelles, en plus de fournir une assistance technique et un renforcement des capacités dans tous les domaines, à préparer une conférence sur la reconstruction du pays, à renforcer la communication diplomatique avec le gouvernement du Soudan, et à soutenir et accélérer les efforts d'allégement de la dette et à ouvrir des marchés aux exportations soudanaises.

L'ambassadeur a souligné les développements les plus importants survenus dans le pays au cours des trois derniers mois, notamment l'avancée constante des forces armées sur tous les théâtres d'opérations, la libération de la capitale, Khartoum, le retour d'un nombre important de personnes déplacées et de réfugiés dans leurs foyers, et le massacre commis par les rebelles dans le camp de personnes déplacées de Zamzam la semaine dernière.

Il a conclu ses remarques en évoquant la plainte déposée par le Soudan devant la Cour internationale de justice contre les Émirats arabes unis concernant son implication dans le génocide commis par les rebelles contre les Masalit dans l'État du Darfour occidental.

Cette déclaration a été faite lors d'un briefing donné par la Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne aux missions diplomatiques sur la situation humanitaire dans le pays. Le briefing comprenait des photographies et des clips vidéo mettant en évidence certaines des destructions massives et sans précédent dans la capitale, le ciblage des centrales électriques par des drones, le retour volontaire des citoyens de la République arabe d'Égypte et certaines des atrocités et des crimes commis par les rebelles dans la capitale et le camp de Zamzam.