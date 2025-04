Soudan: Kabbashi croit au rôle des médias dans la bataille de la dignité

Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le général Shams Edddine Kabbashi a souligné l'importance d'élaborer des plans et des programmes pour suivre le rythme des développements dans le domaine des médias et la nécessité d'unifier le discours médiatique interne et externe pour dénoncer les complots ciblant le pays et inverser les violations des milices terroristes contre les citoyens et les objets civils et la destruction des infrastructures de l'État.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Culture et de l'Information, Khaled Al-Eaysir, dans son bureau à Port Soudan ce jeudi, Son Excellence a salué le grand rôle joué par les médias en tant qu'armes importantes dans la bataille de la dignité en soutenant les forces armées et les forces qui les appuient, exprimant ses condoléances aux martyrs des médias qui ont été ciblés par les mains de la trahison tout en payant le prix pour la patrie.

Kabbashi a affirmé l'engagement de l'État à soutenir les médias et à surmonter tous les obstacles et défis qui entravent leur travail, leur permettant de rapporter les événements sur place avec une transparence et une impartialité totales.

Le ministre de la Culture et de l'Information a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur plusieurs questions nationales, notamment le rôle médiatique joué par les institutions de l'État dans la bataille de la dignité. Il a souligné que la réunion a également abordé les développements militaires en cours, indiquant que l'establishment militaire est déterminé à libérer tout le Soudan de la milice rebelle.

Le ministre de l'Information a affirmé que l'État travaille selon des plans et des programmes, en partenariat avec le ministère de l'Information, pour renforcer le soutien des médias à l'institution militaire, dans le contexte du soutien populaire aux forces armées dans la bataille de la dignité.

Son Excellence a souligné que le rôle des médias reçoit une grande attention de la part des dirigeants du Conseil de souveraineté.