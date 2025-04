Soudan: L'Enseignement supérieur confirme qu'il est illégal d'accepter et d'enseigner aux étudiants dans les centres universitaires à l'étranger suite à leur fermiture

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a publié une déclaration importante aux étudiants soudanais et à leurs familles concernant l'admission des étudiants au certificat soudanais et aux certificats arabes et étrangers pour l'année 2023. La déclaration a confirmé sa décision précédente stipulant le retour de tous les établissements d'enseignement supérieur, en particulier ceux ayant des centres en dehors du Soudan, pour exercer leurs fonctions académiques depuis leur siège dans des États sûrs, dirigés par l'État de Khartoum.

Cela fait suite à l'extension des zones de sécurité du pays, grâce aux victoires et aux avancées de l'armée sur tous les fronts.

Le ministère a félicité les institutions qui ont rapidement mis en oeuvre la décision, régularisé leur statut à l'étranger et repris leurs activités au niveau national. Il a noté que certaines institutions annoncent encore des candidatures pour leurs centres à l'étranger, notamment pour les étudiants du certificat soudanais reporté à l'année 2023, et pour les étudiants des certificats arabes et étrangers.

Il a expliqué que cela viole les directives, les décisions et les règlements du ministère régissant le processus d'admission et de nomination des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Il a souligné que ce processus est centralisé par l'Administration générale du ministère pour l'admission, l'évaluation et la documentation des diplômes, et qu'aucune institution n'a le droit d'entreprendre l'une quelconque de ses procédures sans son approbation.

Le ministère a confirmé que toutes les procédures d'admission et d'enseignement des étudiants pour cette année se dérouleront au Soudan et sur les campus universitaires et collégiaux. Le ministère n'approuvera aucune admission ou étude dans des centres universitaires ou collégiaux en dehors du Soudan, et il n'est pas responsable de l'évaluation ou de la documentation des certificats de tout étudiant ayant étudié dans ces centres suite à la décision qu'il a rendue en février dernier.

Le ministère a indiqué qu'il restait attaché à sa position ferme concernant le retour de tous les établissements d'enseignement supérieur dans leur pays d'origine, sans exception. Elle a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures administratives et juridiques nécessaires contre toute institution qui ne se conformerait pas à ses directives, afin de préserver la réputation des établissements d'enseignement supérieur soudanais et de protéger les droits des étudiants et de leurs familles.