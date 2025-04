Soudan: Al-Eaysir - Les forces armées continuent de nettoyer chaque centimètre carré de la saleté de la milice

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir, a affirmé que les forces armées et les forces qui les soutiennent continueront de libérer chaque centimètre de terre soudanaise qui a été profanée par la milice rebelle.

S'adressant jeudi à une marche organisée par la Campagne Nationale pour sauver El Fasher à Port Soudan, Al-Eaysir a déclaré que le gouvernement, avec toutes ses institutions, restait en session quotidienne continue pour fournir toute l'aide possible aux citoyens souffrant des violations des milices au Darfour et au Kordofan.

Il a condamné le silence de la communauté internationale face aux violations commises par les milices rebelles à El Fasher et dans les camps de Zamzam et d'Abou Shauk contre des civils sans défense, notamment le siège, la famine, les meurtres et les viols.

De son côté, le chef du Comité suprême, Moatasem Ahmed Saleh, a mis en garde contre les conséquences du siège continu imposé à El Fasher par la milice, notamment la famine, les meurtres, les perturbations de l'approvisionnement en eau et le ciblage des établissements de santé. Il a souligné que la situation conduirait au génocide imminent des 3 millions de citoyens de la ville.

M. Moatasem a appelé la communauté internationale et ses organisations travaillant dans les affaires humanitaires à intervenir d'urgence en établissant un pont aérien pour la nourriture et les médicaments, en plus de souligner la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU n° 1591 et 2736, qui obligent la milice rebelle à mettre fin au siège imposé à la ville d'El Fasher, soulignant que les conditions humanitaires dans les camps de Zamzam et d'Abu Shauk et d'El Fasher sont devenues tragiques et qu'elles présagent une catastrophe humanitaire majeure.

M. Moatasem a ajouté que le silence international concernant ces violations est devenu injustifié, en particulier à la lumière du soutien continu des Émirats arabes unis à la milice et de ses violations du droit international.